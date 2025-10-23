Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас сделала новое заявление о России - 23.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251023/kallas-863855034.html
Каллас сделала новое заявление о России
Каллас сделала новое заявление о России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Каллас сделала новое заявление о России
Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что очередной пакет санкций якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине. | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что очередной пакет санкций якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине. "Новые санкции США — это значимый признак силы. Вместе с нашим 19-м пакетом санкций мы лишаем Россию ресурсов для финансирования этой войны", — написала она в социальной сети X. Накануне Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России, а Министерство финансов США ввело меры против "Роснефти", "Лукойла" и 34 их дочерних компаний. Россия неоднократно заявляла, что справится с давлением санкций, которое началось несколько лет назад и продолжает нарастать. В Москве подчеркивали, что Запад не решается признать неэффективность своей стратегии. В самих западных странах также высказывались мнения о бесполезности таких мер. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли значительный вред всей мировой экономике. По его словам, цель Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.
Каллас сделала новое заявление о России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что очередной пакет санкций якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине.
"Новые санкции США — это значимый признак силы. Вместе с нашим 19-м пакетом санкций мы лишаем Россию ресурсов для финансирования этой войны", — написала она в социальной сети X.
МИД назвал санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" контрпродуктивными
Накануне Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России, а Министерство финансов США ввело меры против "Роснефти", "Лукойла" и 34 их дочерних компаний.
Россия неоднократно заявляла, что справится с давлением санкций, которое началось несколько лет назад и продолжает нарастать. В Москве подчеркивали, что Запад не решается признать неэффективность своей стратегии. В самих западных странах также высказывались мнения о бесполезности таких мер.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли значительный вред всей мировой экономике. По его словам, цель Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
