https://1prime.ru/20251023/kallas-863855034.html
Каллас сделала новое заявление о России
Каллас сделала новое заявление о России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Каллас сделала новое заявление о России
Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что очередной пакет санкций якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T17:36+0300
2025-10-23T17:36+0300
2025-10-23T17:36+0300
россия
запад
сша
украина
кая каллас
владимир путин
ес
роснефть
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что очередной пакет санкций якобы лишит Россию возможности продолжать спецоперацию на Украине. "Новые санкции США — это значимый признак силы. Вместе с нашим 19-м пакетом санкций мы лишаем Россию ресурсов для финансирования этой войны", — написала она в социальной сети X. Накануне Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России, а Министерство финансов США ввело меры против "Роснефти", "Лукойла" и 34 их дочерних компаний. Россия неоднократно заявляла, что справится с давлением санкций, которое началось несколько лет назад и продолжает нарастать. В Москве подчеркивали, что Запад не решается признать неэффективность своей стратегии. В самих западных странах также высказывались мнения о бесполезности таких мер. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли значительный вред всей мировой экономике. По его словам, цель Запада — ухудшение условий жизни миллионов людей.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863843099.html
https://1prime.ru/20251023/zayavlenie-863852427.html
запад
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d10c6495b87491d44a59329edc276aba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, сша, украина, кая каллас, владимир путин, ес, роснефть, лукойл
РОССИЯ, ЗАПАД, США, УКРАИНА, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, Роснефть, Лукойл
Каллас сделала новое заявление о России
Каллас: новые санкции США якобы лишат Россию возможности продолжать СВО