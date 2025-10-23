https://1prime.ru/20251023/karta-863808507.html
Финансист назвал максимальную сумму, которую можно снять с карты
Финансист назвал максимальную сумму, которую можно снять с карты
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. С 1 сентября 2025 года российские банки обновили лимиты для снятия наличных в банкоматах. Какие они сейчас и что делать, если денег нужно больше, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.“Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта”, - рассказал он.Бывают также лимиты на одну операцию или на снятие по QR-коду. Они варьируются в зависимости от банка и индивидуальных условий для клиента.Основная задача установления лимитов - борьба с мошенничеством и отмыванием денег. Собственно введенные с 1 сентября 2025 года нормы являются лишь дополнением к имеющимся лимитам. Однако они имеют свои особенности.Во-первых вводится временное ограничение - 50 тысяч рублей в сутки. Оно активируется при наличии подозрения, что снятие происходит по указанию мошенников. Данное ограничение может быть введено на 48 часов;Во-вторых, возможно постоянное ограничение - 100 тысяч рублей в сутки. Это ограничение может быть наложено на клиента, если его данные попадают в базу данных ЦБ о случаях и попытках совершения переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.Подобные или аналогичные ограничения являются нормальной международной практикой и служат главной цели обеспечения сохранности средств клиентов банка и защиты от мошеннических операций, указал Хачатурян.Если нужно снять сумму больше, можно оформить в банке подписку или купить пакет услуг, по которому предоставляются увеличенные лимиты. Еще один вариант - перевести деньги с карты на счет и снять их в кассе. Крупную сумму лучше заранее запросить в банке по телефону или в личном кабинете.Иногда проще перевести средства на карту другого банка, у которого лимит выше. Но нужно помнить об ограничении на перевод без комиссии между своими счетами в разных банках через Систему быстрых платежей — 30 миллионов рублей в месяц, заключил эксперт.
