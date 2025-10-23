https://1prime.ru/20251023/kurs--863849338.html

Курс юаня стабилизировался выше отметки 11,35 рубля

Курс юаня стабилизировался выше отметки 11,35 рубля - 23.10.2025

Курс юаня стабилизировался выше отметки 11,35 рубля

Курс китайской валюты к рублю в четверг днем стабилизируется немного выше отметки 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2025

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг днем стабилизируется немного выше отметки 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.34 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 11,39 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,33-11,45 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,63 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,167 против 7,124 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,23 рубля. Рубль в боковикеЮань на Мосбирже в четверг стабилизируется, переходя от незначительного повышения к снижению около отметки 11,35 рубля. "На курс рубля сильно действуют два фактора с разнонаправленными векторами. Во-первых, санкции США, введенные вчера против крупнейших нефтяных компаний России, будут играть против национальной валюты. С другой стороны, к поддерживающему фактору в виде вероятной монетарной паузы со стороны регулятора добавилась еще и возросшая до 65 долларов стоимость нефти марки Brent", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,25% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,19% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.36 мск росла на 4,6%, до 65,4 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 99,1 пункта. Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем. ПрогнозыПоследние санкционные новости могут на время внести дисбалансы на валютный рынок, но в целом для курса юаня на Мосбирже пока остается актуальным диапазон в 11,3-11,5 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". От заседания Банка России, которое пройдет в пятницу, большинство игроков ожидают сохранения ключевой ставки на уровне текущих 17%, отмечает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Так что в самое ближайшее время заметное проседание курса рубля не прогнозируется, но на горизонте до конца года наиболее вероятным видится общий тренд на ослабление рубля и восстановление курса иностранных валют на уровнях 85–90 рублей за доллар и порядка 100 рублей за евро", - оценивает он.

