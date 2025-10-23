Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров - 23.10.2025
Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров
Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров - 23.10.2025, ПРАЙМ
Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров
Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров по вопросу дивидендов, теряют более 5%, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров по вопросу дивидендов, теряют более 5%, следует из данных Московской биржи. "Лукойл" сообщил, что заседание совета директоров, на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится позже. К 14.19 мск акции нефтяной компании теряли 5,15%, до 5740,5 рубля. До новостей бумаги дешевели в пределах 3,5%.
14:40 23.10.2025
 
Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров

Акции "Лукойла" теряют более 5% после переноса заседания совета директоров

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров по вопросу дивидендов, теряют более 5%, следует из данных Московской биржи.
"Лукойл" сообщил, что заседание совета директоров, на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится позже.
К 14.19 мск акции нефтяной компании теряли 5,15%, до 5740,5 рубля. До новостей бумаги дешевели в пределах 3,5%.
Заголовок открываемого материала