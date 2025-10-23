https://1prime.ru/20251023/lukoyl-863847504.html
Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров
Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров
2025-10-23T14:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_0:5:3625:2044_1920x0_80_0_0_0cb646a5d137b03c230de5b8b9acf0bf.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" усилили снижение после переноса заседания совета директоров по вопросу дивидендов, теряют более 5%, следует из данных Московской биржи. "Лукойл" сообщил, что заседание совета директоров, на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится позже. К 14.19 мск акции нефтяной компании теряли 5,15%, до 5740,5 рубля. До новостей бумаги дешевели в пределах 3,5%.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_17e13487018dbaefc694da78db1e48cb.jpg
