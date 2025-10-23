https://1prime.ru/20251023/medvedev-863860882.html

Медведев призвал усовершенствовать механизмы привлечения рабочей силы

2025-10-23T20:15+0300

россия

рф

дмитрий медведев

совбез

мировая экономика

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости усовершенствовать механизмы привлечения в Россию иностранной рабочей силы. "Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы", - написал Медведев в своём канале на платформе MAX.

рф

россия, рф, дмитрий медведев, совбез, мировая экономика