Медведев призвал усовершенствовать механизмы привлечения рабочей силы
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости усовершенствовать механизмы привлечения в Россию иностранной рабочей силы. "Необходимо усовершенствовать механизмы привлечения в нашу страну иностранной рабочей силы", - написал Медведев в своём канале на платформе MAX.
