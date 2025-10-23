Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на пять процентов

https://1prime.ru/20251023/neft-863841902.html
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили рост более чем до 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.19 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,08% относительно уровня предыдущего закрытия - до 65,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 5,2%, до 61,54 доллара за баррель.
