Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на пять процентов

2025-10-23T12:22+0300

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили рост более чем до 5%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.19 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,08% относительно уровня предыдущего закрытия - до 65,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 5,2%, до 61,54 доллара за баррель.

