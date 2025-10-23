Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австралия и Япония присоединились к потолкам цен на российскую нефть - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/neft-863843622.html
Австралия и Япония присоединились к потолкам цен на российскую нефть
Австралия и Япония присоединились к потолкам цен на российскую нефть - 23.10.2025, ПРАЙМ
Австралия и Япония присоединились к потолкам цен на российскую нефть
Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к механизму потолка цен на российскую нефть в рамках 19-го пакета санкций ЕС, следует из опубликованного на... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T12:51+0300
2025-10-23T12:51+0300
нефть
запад
австралия
япония
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3adfc9bb5451eeaf69a661f5062a627c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к механизму потолка цен на российскую нефть в рамках 19-го пакета санкций ЕС, следует из опубликованного на сайте совета ЕС документа. Австралия, Япония и Новая Зеландия теперь включены в список стран, не входящих в ЕС, которые присоединились к этому механизму. Потолок цены на российскую нефть установлен на уровне 47,6 долларов США за баррель, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251023/neft-863841902.html
запад
австралия
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79295/88/792958886_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_03f5b740582cc65407dfa5eff0b6fbd5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, запад, австралия, япония, владимир путин, ес
Нефть, ЗАПАД, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, Владимир Путин, ЕС
12:51 23.10.2025
 
Австралия и Япония присоединились к потолкам цен на российскую нефть

Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к потолкам цен на нефть из РФ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефть
Нефть - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Нефть. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к механизму потолка цен на российскую нефть в рамках 19-го пакета санкций ЕС, следует из опубликованного на сайте совета ЕС документа.
Австралия, Япония и Новая Зеландия теперь включены в список стран, не входящих в ЕС, которые присоединились к этому механизму. Потолок цены на российскую нефть установлен на уровне 47,6 долларов США за баррель, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Мировые цены на нефть ускорили рост более чем на пять процентов
12:22
 
НефтьЗАПАДАВСТРАЛИЯЯПОНИЯВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала