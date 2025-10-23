https://1prime.ru/20251023/neft-863843622.html
Австралия и Япония присоединились к потолкам цен на российскую нефть
2025-10-23T12:51+0300
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – ПРАЙМ. Австралия, Япония и Новая Зеландия присоединились к механизму потолка цен на российскую нефть в рамках 19-го пакета санкций ЕС, следует из опубликованного на сайте совета ЕС документа. Австралия, Япония и Новая Зеландия теперь включены в список стран, не входящих в ЕС, которые присоединились к этому механизму. Потолок цены на российскую нефть установлен на уровне 47,6 долларов США за баррель, более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
