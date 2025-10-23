https://1prime.ru/20251023/neft-863844896.html
Цена нефти марки Brent поднялась до 66 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась до 66 долларов за баррель - 23.10.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent поднялась до 66 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг днем подскакивают более чем на 5%, а стоимость барреля марки Brent достигла ровно 66 долларов впервые с 9 октября, следует из... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T13:11+0300
2025-10-23T13:11+0300
2025-10-23T13:13+0300
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем подскакивают более чем на 5%, а стоимость барреля марки Brent достигла ровно 66 долларов впервые с 9 октября, следует из данных торгов.По состоянию на 13.10 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,38% относительно предыдущего закрытия - до 65,96 доллара за баррель, а минутами ранее котировки впервые с 9 октября достигли уровня в 66 долларов за баррель.Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 5,59% - до 61,77 доллара.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть
Цена нефти марки Brent поднялась до 66 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась до 66 долларов за баррель впервые с 9 октября
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем подскакивают более чем на 5%, а стоимость барреля марки Brent достигла ровно 66 долларов впервые с 9 октября, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.10 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,38% относительно предыдущего закрытия - до 65,96 доллара за баррель, а минутами ранее котировки впервые с 9 октября достигли уровня в 66 долларов за баррель.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 5,59% - до 61,77 доллара.