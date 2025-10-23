В Приморье вырос спрос на специалистов по строительству

https://1prime.ru/20251023/primore-863831290.html

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Сильнее всего в РФ в третьем квартале 2025 года спрос на специалистов по строительству вырос в Приморье, количество предложений для монтажников в регионе увеличилось почти в 2,3 раза в годовом выражении, бетонщиков - почти в два раза, говорится в совместном исследовании "Авито Работы" и "Авито Услуг", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В Приморье сильнее всего вырос спрос на специалистов по строительству. Количество предложений для монтажников увеличилось почти в 2,3 раза (+127%) - в третьем квартале 2025 года им предлагали в среднем 141 641 рубль в месяц за полный день. Почти в два раза больше стало вакансий для бетонщиков (+94%) со средней предлагаемой зарплатой в 184 667 рублей в месяц", - говорится в исследовании. В то же время там сказано, что второе место в списке регионов занимает Сахалинская область, там число вакансий для рабочих и линейных специалистов выросло на 79% за год, а средняя предлагаемая зарплата составила 92 220 рублей в месяц. "Больше всего здесь выросло количество предложений для монтажников (+48%) - им предлагали порядка 113 757 рублей в месяц при полной занятости. Число вакансий для электромонтажников увеличилось на 29%. В среднем им предлагали 162 699 рублей в месяц", - уточняют аналитики. По их словам, на третьем месте расположилась республика Саха (Якутия), где число вакансий выросло на 28%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 98 092 рубля в месяц. "Наибольший рост числа предложений зафиксирован среди электрогазосварщиков (+81%), которым работодатели готовы платить порядка 101 446 рублей в месяц, а также среди маляров (+72%) - их средняя предлагаемая зарплата достигла 158 450 рублей в месяц", - поясняют эксперты. В то же время, по данным "Авито Услуг", в третьем квартале в России спрос на курсы кондитера увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Запросы на обучение профессии плотника выросли на 97%, портного - на 73%. Спрос на занятия по слесарному делу увеличился на 55%, по основам электрики - на 53%", - делятся в сервисе. Вместе с тем, например, в Краснодарском крае в июле-сентябре спрос на курсы портного вырос в 3,4 раза в годовом выражении, а курсы кондитера стали популярнее в в 2,6 раза. Одновременно, в республике Татарстан спрос на такие курсы увеличился в два раза, в Челябинской области - на 78%. "Запросы на курсы по электрике увеличились в 2,7 раза в Красноярском крае, на 96% в Кемеровской области и на 86% в Башкортостане. Запросы на обучение профессии повара и пекаря увеличились в 2,5 раза в Красноярском крае. В Кемеровской области показатель вырос на 89%, в Самарской области - на 64%", - заключают аналитики.

