В США выступили с предостережением из-за шага против России
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Введение Соединёнными Штатами новых санкций против России не ослабит Москву, а лишь ухудшит двусторонние отношения, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X. "Эти меры не нанесут России сокрушительного вреда, не заставят её подчиниться нашей воле и, вероятно, приведут к увеличению числа жертв и разрушений на территории Украины", — написал он. Дэвис подчеркнул, что такие действия ухудшат отношения США с Россией и сохранят риск эскалации конфликта. Накануне Соединённые Штаты объявили о новом пакете санкций против России, который включает меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но планирует встретиться с ним в будущем.
