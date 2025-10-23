https://1prime.ru/20251023/rossiya-863858401.html

В США выступили с предостережением из-за шага против России

В США выступили с предостережением из-за шага против России - 23.10.2025, ПРАЙМ

В США выступили с предостережением из-за шага против России

Введение Соединёнными Штатами новых санкций против России не ослабит Москву, а лишь ухудшит двусторонние отношения, заявил подполковник американской армии в... | 23.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Введение Соединёнными Штатами новых санкций против России не ослабит Москву, а лишь ухудшит двусторонние отношения, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X. "Эти меры не нанесут России сокрушительного вреда, не заставят её подчиниться нашей воле и, вероятно, приведут к увеличению числа жертв и разрушений на территории Украины", — написал он. Дэвис подчеркнул, что такие действия ухудшат отношения США с Россией и сохранят риск эскалации конфликта. Накануне Соединённые Штаты объявили о новом пакете санкций против России, который включает меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но планирует встретиться с ним в будущем.

