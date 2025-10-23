Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выступили с предостережением из-за шага против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/rossiya-863858401.html
В США выступили с предостережением из-за шага против России
В США выступили с предостережением из-за шага против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
В США выступили с предостережением из-за шага против России
Введение Соединёнными Штатами новых санкций против России не ослабит Москву, а лишь ухудшит двусторонние отношения, заявил подполковник американской армии в... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T18:28+0300
2025-10-23T18:28+0300
москва
россия
сша
будапешт
дональд трамп
владимир путин
роснефть
лукойл
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_0:161:2421:1523_1920x0_80_0_0_35dc283a40c170e9f95fdd6d1595090b.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Введение Соединёнными Штатами новых санкций против России не ослабит Москву, а лишь ухудшит двусторонние отношения, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X. "Эти меры не нанесут России сокрушительного вреда, не заставят её подчиниться нашей воле и, вероятно, приведут к увеличению числа жертв и разрушений на территории Украины", — написал он. Дэвис подчеркнул, что такие действия ухудшат отношения США с Россией и сохранят риск эскалации конфликта. Накануне Соединённые Штаты объявили о новом пакете санкций против России, который включает меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но планирует встретиться с ним в будущем.
https://1prime.ru/20251023/zayavlenie-863852427.html
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863843099.html
москва
сша
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_89:0:2333:1683_1920x0_80_0_0_f79c874362f32df542b7e4dd3bb81b9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, россия, сша, будапешт, дональд трамп, владимир путин, роснефть, лукойл, санкции против рф
МОСКВА, РОССИЯ, США, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Путин, Роснефть, Лукойл, санкции против РФ
18:28 23.10.2025
 
В США выступили с предостережением из-за шага против России

Дэвис: введение США новых санкций против России не нанесет ей большого вреда

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Введение Соединёнными Штатами новых санкций против России не ослабит Москву, а лишь ухудшит двусторонние отношения, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.
"Эти меры не нанесут России сокрушительного вреда, не заставят её подчиниться нашей воле и, вероятно, приведут к увеличению числа жертв и разрушений на территории Украины", — написал он.
Флаги США
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
16:41
Дэвис подчеркнул, что такие действия ухудшат отношения США с Россией и сохранят риск эскалации конфликта.
Накануне Соединённые Штаты объявили о новом пакете санкций против России, который включает меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но планирует встретиться с ним в будущем.
МИД России - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
МИД назвал санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" контрпродуктивными
12:41
 
МОСКВАРОССИЯСШАБудапештДональд ТрампВладимир ПутинРоснефтьЛукойлсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала