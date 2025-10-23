В Британии оценили новые санкции США против России
Журналист Торнтон заявил, что санкции США не смогут повлиять на позицию России по Украине
© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. По мнению британского журналиста Уоррена Торнтона, введенные Соединенными Штатами санкции против России никак не повлияют на позицию Москвы в вопросе урегулирования конфликта в Украине, об этом он отметил в социальных сетях на платформе X.
"Честно говоря, у меня есть 12-летний ребенок, который ведет себя лучше, чем эта администрация. Как будто это изменит мнение русских", — написал он в ответ на заявление министра финансов США Скотта Бессента о введении новых ограничительных мер.
Эти новые санкции охватывают все подразделения, находящиеся под влиянием "Роснефти" и "Лукойла", если их доля контроля составляет 50% и более, даже если они не указаны в санкционных списках. Под ограничения попали, среди прочих, 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 структур, связанных с "Лукойлом".
Министерство финансов США указало, что введенные санкции связаны с тем, что Москва якобы не стремится решить конфликт на Украине мирным путем. В этот же день комитет сената США по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Один из них предлагает внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм, второй — ввести экономические санкции против Китая, а третий предписывает передавать Киеву российские активы, находящиеся в США, каждые 90 дней.
Россия не раз называла замораживание активов формой грабежа, а также ввела ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы поступают на специальные счета типа "C", и их можно вывести только по решению соответствующей государственной комиссии.
В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы противостоять санкционному давлению, которое начало оказываться много лет назад и продолжается по сей день. Там отмечают, что Запад не осмеливается признать неэффективность этих мер. Более того, в самих западных странах часто звучат утверждения о низкой результативности таких шагов.
Ранее Владимир Путин заявлял, что политика, направленная на сдерживание и ослабление России, является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный урон мировой экономике. По его мнению, основная задача Запада — осложнить жизнь миллионам людей.