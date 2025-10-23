https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863829211.html

В Британии оценили новые санкции США против России

В Британии оценили новые санкции США против России - 23.10.2025, ПРАЙМ

В Британии оценили новые санкции США против России

По мнению британского журналиста Уоррена Торнтона, введенные Соединенными Штатами санкции против России никак не повлияют на позицию Москвы в вопросе... | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T05:01+0300

2025-10-23T05:01+0300

2025-10-23T05:03+0300

сша

москва

запад

скотт бессент

владимир путин

лукойл

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. По мнению британского журналиста Уоррена Торнтона, введенные Соединенными Штатами санкции против России никак не повлияют на позицию Москвы в вопросе урегулирования конфликта в Украине, об этом он отметил в социальных сетях на платформе X. "Честно говоря, у меня есть 12-летний ребенок, который ведет себя лучше, чем эта администрация. Как будто это изменит мнение русских", — написал он в ответ на заявление министра финансов США Скотта Бессента о введении новых ограничительных мер. Накануне власти США объявили о новом пакете антироссийских санкций, который включает меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их 34 дочерних структур. Эти новые санкции охватывают все подразделения, находящиеся под влиянием "Роснефти" и "Лукойла", если их доля контроля составляет 50% и более, даже если они не указаны в санкционных списках. Под ограничения попали, среди прочих, 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 структур, связанных с "Лукойлом". Министерство финансов США указало, что введенные санкции связаны с тем, что Москва якобы не стремится решить конфликт на Украине мирным путем. В этот же день комитет сената США по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Один из них предлагает внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм, второй — ввести экономические санкции против Китая, а третий предписывает передавать Киеву российские активы, находящиеся в США, каждые 90 дней. Россия не раз называла замораживание активов формой грабежа, а также ввела ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы поступают на специальные счета типа "C", и их можно вывести только по решению соответствующей государственной комиссии. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы противостоять санкционному давлению, которое начало оказываться много лет назад и продолжается по сей день. Там отмечают, что Запад не осмеливается признать неэффективность этих мер. Более того, в самих западных странах часто звучат утверждения о низкой результативности таких шагов. Ранее Владимир Путин заявлял, что политика, направленная на сдерживание и ослабление России, является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный урон мировой экономике. По его мнению, основная задача Запада — осложнить жизнь миллионам людей.

сша

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, москва, запад, скотт бессент, владимир путин, лукойл, роснефть