В Британии оценили новые санкции США против России - 23.10.2025
В Британии оценили новые санкции США против России
В Британии оценили новые санкции США против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
В Британии оценили новые санкции США против России
По мнению британского журналиста Уоррена Торнтона, введенные Соединенными Штатами санкции против России никак не повлияют на позицию Москвы в вопросе... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T05:01+0300
2025-10-23T05:03+0300
сша
москва
запад
скотт бессент
владимир путин
лукойл
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. По мнению британского журналиста Уоррена Торнтона, введенные Соединенными Штатами санкции против России никак не повлияют на позицию Москвы в вопросе урегулирования конфликта в Украине, об этом он отметил в социальных сетях на платформе X. "Честно говоря, у меня есть 12-летний ребенок, который ведет себя лучше, чем эта администрация. Как будто это изменит мнение русских", — написал он в ответ на заявление министра финансов США Скотта Бессента о введении новых ограничительных мер. Накануне власти США объявили о новом пакете антироссийских санкций, который включает меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их 34 дочерних структур. Эти новые санкции охватывают все подразделения, находящиеся под влиянием "Роснефти" и "Лукойла", если их доля контроля составляет 50% и более, даже если они не указаны в санкционных списках. Под ограничения попали, среди прочих, 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 структур, связанных с "Лукойлом". Министерство финансов США указало, что введенные санкции связаны с тем, что Москва якобы не стремится решить конфликт на Украине мирным путем. В этот же день комитет сената США по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Один из них предлагает внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм, второй — ввести экономические санкции против Китая, а третий предписывает передавать Киеву российские активы, находящиеся в США, каждые 90 дней. Россия не раз называла замораживание активов формой грабежа, а также ввела ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы поступают на специальные счета типа "C", и их можно вывести только по решению соответствующей государственной комиссии. В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы противостоять санкционному давлению, которое начало оказываться много лет назад и продолжается по сей день. Там отмечают, что Запад не осмеливается признать неэффективность этих мер. Более того, в самих западных странах часто звучат утверждения о низкой результативности таких шагов. Ранее Владимир Путин заявлял, что политика, направленная на сдерживание и ослабление России, является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный урон мировой экономике. По его мнению, основная задача Запада — осложнить жизнь миллионам людей.
сша
москва
запад
сша, москва, запад, скотт бессент, владимир путин, лукойл, роснефть
США, МОСКВА, ЗАПАД, Скотт Бессент, Владимир Путин, Лукойл, Роснефть
05:01 23.10.2025 (обновлено: 05:03 23.10.2025)
 
В Британии оценили новые санкции США против России

Журналист Торнтон заявил, что санкции США не смогут повлиять на позицию России по Украине

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 23 октября — ПРАЙМ. По мнению британского журналиста Уоррена Торнтона, введенные Соединенными Штатами санкции против России никак не повлияют на позицию Москвы в вопросе урегулирования конфликта в Украине, об этом он отметил в социальных сетях на платформе X.
"Честно говоря, у меня есть 12-летний ребенок, который ведет себя лучше, чем эта администрация. Как будто это изменит мнение русских", — написал он в ответ на заявление министра финансов США Скотта Бессента о введении новых ограничительных мер.
Накануне власти США объявили о новом пакете антироссийских санкций, который включает меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их 34 дочерних структур.
Эти новые санкции охватывают все подразделения, находящиеся под влиянием "Роснефти" и "Лукойла", если их доля контроля составляет 50% и более, даже если они не указаны в санкционных списках. Под ограничения попали, среди прочих, 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 структур, связанных с "Лукойлом".
Министерство финансов США указало, что введенные санкции связаны с тем, что Москва якобы не стремится решить конфликт на Украине мирным путем. В этот же день комитет сената США по международным отношениям одобрил три антироссийских законопроекта. Один из них предлагает внести Россию в список стран, поддерживающих терроризм, второй — ввести экономические санкции против Китая, а третий предписывает передавать Киеву российские активы, находящиеся в США, каждые 90 дней.
Россия не раз называла замораживание активов формой грабежа, а также ввела ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы поступают на специальные счета типа "C", и их можно вывести только по решению соответствующей государственной комиссии.
В Москве неоднократно подчеркивали, что готовы противостоять санкционному давлению, которое начало оказываться много лет назад и продолжается по сей день. Там отмечают, что Запад не осмеливается признать неэффективность этих мер. Более того, в самих западных странах часто звучат утверждения о низкой результативности таких шагов.
Ранее Владимир Путин заявлял, что политика, направленная на сдерживание и ослабление России, является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный урон мировой экономике. По его мнению, основная задача Запада — осложнить жизнь миллионам людей.
 
США, МОСКВА, ЗАПАД, Скотт Бессент, Владимир Путин, Лукойл, Роснефть
 
 
