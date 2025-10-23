Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-23T11:35+0300
2025-10-23T11:35+0300
11:35 23.10.2025
 
Акции "Лукойла" и "Роснефти" тянут фондовый рынок вниз на санкциях США

Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют более чем на 4% после новых санкций США

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Лукойл"
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
"Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют более чем на 4%, определяя общее падение фондового рынка на утренней сессии, после новостей о санкциях США против этих компаний, следует из данных Московской биржи.
Накануне поздно вечером минфин США анонсировал новый пакет санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.
К 7.16 мск акции "Лукойла" падают в цене на 4,18% относительно предыдущего закрытия, до 5799 рублей, "Роснефти" - на 4,03%, до 385,75 рубля. Индекс Мосбиржи при этом падает на 3,2%, до 2568,05 пункта.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
ЕС ведет работу над следующим пакетом санкций против России
11:19
 
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
