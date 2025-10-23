https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863840148.html
Акции "Лукойла" и "Роснефти" тянут фондовый рынок вниз на санкциях США
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" и "Роснефти" дешевеют более чем на 4%, определяя общее падение фондового рынка на утренней сессии, после новостей о санкциях США против этих компаний, следует из данных Московской биржи. Накануне поздно вечером минфин США анонсировал новый пакет санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. К 7.16 мск акции "Лукойла" падают в цене на 4,18% относительно предыдущего закрытия, до 5799 рублей, "Роснефти" - на 4,03%, до 385,75 рубля. Индекс Мосбиржи при этом падает на 3,2%, до 2568,05 пункта.
