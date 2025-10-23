Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия сократила закупки российской нефти, заявили в Белом доме - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/ssha-863862518.html
Индия сократила закупки российской нефти, заявили в Белом доме
Индия сократила закупки российской нефти, заявили в Белом доме - 23.10.2025, ПРАЙМ
Индия сократила закупки российской нефти, заявили в Белом доме
Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T21:45+0300
2025-10-23T21:45+0300
нефть
индия
сша
рф
дональд трамп
мировая экономика
белый дом
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_a6c365e1501d2fc719ee4a730b6badf6.jpg
ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента (сократила закупки нефти из РФ). Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти", - сказала Левитт в ходе брифинга на площадке Белого дома. Она добавила, что, по данным американских властей, Китай также начал сокращать импорт нефти из России.
https://1prime.ru/20251023/ssha-863862050.html
индия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/36/833923616_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_6977b7b8ddc84fdfaade3969eebeec43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, сша, рф, дональд трамп, мировая экономика, белый дом, россия
Нефть, ИНДИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Мировая экономика, Белый дом, РОССИЯ
21:45 23.10.2025
 
Индия сократила закупки российской нефти, заявили в Белом доме

Белый дом: Индия сократила закупки российской нефти по просьбе Трампа

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Белый дом. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента (сократила закупки нефти из РФ). Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти", - сказала Левитт в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Она добавила, что, по данным американских властей, Китай также начал сокращать импорт нефти из России.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
США верят в эффективность новых санкций против России
21:29
 
НефтьИНДИЯСШАРФДональд ТрампМировая экономикаБелый домРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала