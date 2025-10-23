https://1prime.ru/20251023/ssha-863862518.html
Индия сократила закупки российской нефти, заявили в Белом доме
2025-10-23T21:45+0300
ВАШИНГТОН, 23 окт – ПРАЙМ. Индия сократила объемы закупок российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента (сократила закупки нефти из РФ). Глава государства также призывает европейские страны, наших союзников, прекратить закупки российской нефти", - сказала Левитт в ходе брифинга на площадке Белого дома. Она добавила, что, по данным американских властей, Китай также начал сокращать импорт нефти из России.
