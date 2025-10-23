Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали одну из причин новых санкций против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/ssha-863863510.html
В США назвали одну из причин новых санкций против России
В США назвали одну из причин новых санкций против России - 23.10.2025, ПРАЙМ
В США назвали одну из причин новых санкций против России
Одержимость Владимира Зеленского стала одной из причин новых санкций США против России, такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T23:04+0300
2025-10-23T23:04+0300
сша
москва
будапешт
дональд трамп
владимир зеленский
марк рютте
роснефть
лукойл
нато
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Одержимость Владимира Зеленского стала одной из причин новых санкций США против России, такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Они продолжают надеяться, что это сработает и изменит позицию России. Но этого так и не происходило. Я полагаю, одной из причин является то, что Зеленский постоянно внушает эту мысль (американскому президенту Дональду — Прим. ред.) Трампу. Каждый раз, когда они встречаются, он повторяет: санкции, санкции, санкции, санкции! Об этом он говорит методично и монотонно на протяжении месяцев", — заявил он. Дэвис также отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас тоже оказывают давление на Трампа, настаивая на введении новых мер против Москвы. Недавно США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но в дальнейшем планирует с ним встретиться.
https://1prime.ru/20251023/rossiya-863858401.html
https://1prime.ru/20251023/rossiya-863861893.html
сша
москва
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва, будапешт, дональд трамп, владимир зеленский, марк рютте, роснефть, лукойл, нато, санкции против рф
США, МОСКВА, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Роснефть, Лукойл, НАТО, санкции против РФ
23:04 23.10.2025
 
В США назвали одну из причин новых санкций против России

Дэвис назвал зацикленность Зеленского одной из причин новых санкций США против России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Одержимость Владимира Зеленского стала одной из причин новых санкций США против России, такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Они продолжают надеяться, что это сработает и изменит позицию России. Но этого так и не происходило. Я полагаю, одной из причин является то, что Зеленский постоянно внушает эту мысль (американскому президенту Дональду — Прим. ред.) Трампу. Каждый раз, когда они встречаются, он повторяет: санкции, санкции, санкции, санкции! Об этом он говорит методично и монотонно на протяжении месяцев", — заявил он.
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
В США выступили с предостережением из-за шага против России
18:28
Дэвис также отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас тоже оказывают давление на Трампа, настаивая на введении новых мер против Москвы.
Недавно США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но в дальнейшем планирует с ним встретиться.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
На Западе указали на абсурдную деталь в планах против России
21:27
 
СШАМОСКВАБудапештДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарк РюттеРоснефтьЛукойлНАТОсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала