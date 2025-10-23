https://1prime.ru/20251023/ssha-863863510.html
В США назвали одну из причин новых санкций против России
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Одержимость Владимира Зеленского стала одной из причин новых санкций США против России, такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Они продолжают надеяться, что это сработает и изменит позицию России. Но этого так и не происходило. Я полагаю, одной из причин является то, что Зеленский постоянно внушает эту мысль (американскому президенту Дональду — Прим. ред.) Трампу. Каждый раз, когда они встречаются, он повторяет: санкции, санкции, санкции, санкции! Об этом он говорит методично и монотонно на протяжении месяцев", — заявил он. Дэвис также отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас тоже оказывают давление на Трампа, настаивая на введении новых мер против Москвы. Недавно США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но в дальнейшем планирует с ним встретиться.
