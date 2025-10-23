Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал, когда станет видно влияние новых санкций на Россию - 23.10.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, когда станет видно влияние новых санкций на Россию
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев. "Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя влияние новых санкций на Россию. Американский лидер также прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, отметив, что "рад за него". Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
россия, мировая экономика, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, мария захарова, роснефть, лукойл
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мария Захарова, Роснефть, Лукойл
23:49 23.10.2025
 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Венгрия не поддержала использование доходов с замороженных активов России
