https://1prime.ru/20251023/tramp-863865096.html
Трамп рассказал, когда станет видно влияние новых санкций на Россию
Трамп рассказал, когда станет видно влияние новых санкций на Россию - 23.10.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, когда станет видно влияние новых санкций на Россию
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T23:49+0300
2025-10-23T23:49+0300
2025-10-23T23:49+0300
россия
мировая экономика
сша
рф
дональд трамп
владимир путин
мария захарова
роснефть
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617353_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_dc538bfd9e1c03b8e883b350f0786b6f.jpg
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев. "Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя влияние новых санкций на Россию. Американский лидер также прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, отметив, что "рад за него". Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
https://1prime.ru/20251023/es-863864942.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617353_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_513acf3b092e5dad2f0e78770ad95c59.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, мария захарова, роснефть, лукойл
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мария Захарова, Роснефть, Лукойл
Трамп рассказал, когда станет видно влияние новых санкций на Россию
Трамп: влияние новых санкций США на Россию станет видно через 6 месяцев