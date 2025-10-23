https://1prime.ru/20251023/tramp-863865096.html

Трамп рассказал, когда станет видно влияние новых санкций на Россию

Трамп рассказал, когда станет видно влияние новых санкций на Россию - 23.10.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, когда станет видно влияние новых санкций на Россию

Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев. | 23.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-23T23:49+0300

2025-10-23T23:49+0300

2025-10-23T23:49+0300

россия

мировая экономика

сша

рф

дональд трамп

владимир путин

мария захарова

роснефть

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860617353_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_dc538bfd9e1c03b8e883b350f0786b6f.jpg

ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что влияние новых санкций США на Россию станет понятно через шесть месяцев. "Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя влияние новых санкций на Россию. Американский лидер также прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, отметив, что "рад за него". Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.

https://1prime.ru/20251023/es-863864942.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, мария захарова, роснефть, лукойл