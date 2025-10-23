Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за полгода - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/tur-863835808.html
Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за полгода
Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за полгода - 23.10.2025, ПРАЙМ
Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за полгода
Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за 6-9 месяцев - этому способствуют скидки за раннее бронирование и расписание зарубежных... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T09:46+0300
2025-10-23T09:46+0300
туризм
бизнес
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860158480_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_13368b88eaa60a6e2f11e2c434d8d67c.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за 6-9 месяцев - этому способствуют скидки за раннее бронирование и расписание зарубежных авиакомпаний на длительный срок по оптимальным ценам, рассказала журналистам директор департамента экзотики туроператора "Русский экспресс" Светлана Давидюк. "Мы уже год наблюдаем такое интересное явление по Мальдивам - появление и усугубление продаж в глубину. Год назад я с большим интересом наблюдала, как в ноябре прямо десятками шли бронирования на майские праздники. Мы думали, что это феномен единоразовый, но тенденция показала, что такая глубина продаж именно на Мальдивах сохраняется. И сейчас мы констатируем, по данным на сентябрь, что на осень, например, продажи составляют 60%, зиму - это 30%, и весна-лето следующего года - 10%", - сказала Давидюк. По ее словам, в настоящее время отмечаются продажи туров на Мальдивы до октября следующего года. "Это фиксирует, естественно, не только "Русский экспресс", я думаю, в принципе туроператоры на этом направлении подтвердят тренд", - отметила она. Давидюк назвала несколько причин формирования такой тенденции. Во-первых, у отелей действуют скидки по раннему бронированию и на низкий сезон, который приходится на лето. Во-вторых, иностранные перевозчики выставляют расписание с большой глубиной - на текущий момент оно есть с ценами уже на следующий год. Причем перевозчики сразу предлагают оптимальную стоимость. Кроме того, на направлении появились бюджетные перевозчики. "Третье - туристы стали планировать свои отпуска заранее. После пандемии многие жили короткими горизонтами планирования - полгода в лучшем случае. Сейчас у людей появилась уверенность и возможность планировать, как они могут провести отпуск через 9 месяцев или через год", - добавила Давидюк. По ее словам, летом стоимость путевки на двоих на 7 ночей в 4-звездочном отеле по программе "все включено" составляла 2,5 тысячи долларов, перелет - 600 долларов на человека. "Это очень сопоставимо с Турцией", - отметила она. В сентябре глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе говорила, что, по предварительным данным, Мальдивы вошли в топ-10 самых популярных зарубежных направлений в летнем сезоне 2025 года. Доля направления в продажах туроператоров в среднем по рынку составила 2%. В "Русском экспрессе" доля направления в структуре летних продаж в текущем году составила 6,5%, а в целом по году - 5,4%.
https://1prime.ru/20251015/yaponiya-863544134.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860158480_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8f26fbf9a6f102979411cb096e0edd70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, атор
Туризм, Бизнес, АТОР
09:46 23.10.2025
 
Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за полгода

Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за 6-9 месяцев

© РИА Новости . Мария СеливановаМальдивы
Мальдивы - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Мальдивы. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Селиванова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за 6-9 месяцев - этому способствуют скидки за раннее бронирование и расписание зарубежных авиакомпаний на длительный срок по оптимальным ценам, рассказала журналистам директор департамента экзотики туроператора "Русский экспресс" Светлана Давидюк.
"Мы уже год наблюдаем такое интересное явление по Мальдивам - появление и усугубление продаж в глубину. Год назад я с большим интересом наблюдала, как в ноябре прямо десятками шли бронирования на майские праздники. Мы думали, что это феномен единоразовый, но тенденция показала, что такая глубина продаж именно на Мальдивах сохраняется. И сейчас мы констатируем, по данным на сентябрь, что на осень, например, продажи составляют 60%, зиму - это 30%, и весна-лето следующего года - 10%", - сказала Давидюк.
По ее словам, в настоящее время отмечаются продажи туров на Мальдивы до октября следующего года. "Это фиксирует, естественно, не только "Русский экспресс", я думаю, в принципе туроператоры на этом направлении подтвердят тренд", - отметила она.
Давидюк назвала несколько причин формирования такой тенденции. Во-первых, у отелей действуют скидки по раннему бронированию и на низкий сезон, который приходится на лето. Во-вторых, иностранные перевозчики выставляют расписание с большой глубиной - на текущий момент оно есть с ценами уже на следующий год. Причем перевозчики сразу предлагают оптимальную стоимость. Кроме того, на направлении появились бюджетные перевозчики.
"Третье - туристы стали планировать свои отпуска заранее. После пандемии многие жили короткими горизонтами планирования - полгода в лучшем случае. Сейчас у людей появилась уверенность и возможность планировать, как они могут провести отпуск через 9 месяцев или через год", - добавила Давидюк.
По ее словам, летом стоимость путевки на двоих на 7 ночей в 4-звездочном отеле по программе "все включено" составляла 2,5 тысячи долларов, перелет - 600 долларов на человека. "Это очень сопоставимо с Турцией", - отметила она.
В сентябре глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе говорила, что, по предварительным данным, Мальдивы вошли в топ-10 самых популярных зарубежных направлений в летнем сезоне 2025 года. Доля направления в продажах туроператоров в среднем по рынку составила 2%.
В "Русском экспрессе" доля направления в структуре летних продаж в текущем году составила 6,5%, а в целом по году - 5,4%.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Число туристов из России в Японию в сентябре стало рекордным
15 октября, 13:43
 
ТуризмБизнесАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала