Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за полгода

Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за полгода

2025-10-23T09:46+0300

туризм

бизнес

атор

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Россияне впервые после пандемии стали покупать туры на Мальдивы за 6-9 месяцев - этому способствуют скидки за раннее бронирование и расписание зарубежных авиакомпаний на длительный срок по оптимальным ценам, рассказала журналистам директор департамента экзотики туроператора "Русский экспресс" Светлана Давидюк. "Мы уже год наблюдаем такое интересное явление по Мальдивам - появление и усугубление продаж в глубину. Год назад я с большим интересом наблюдала, как в ноябре прямо десятками шли бронирования на майские праздники. Мы думали, что это феномен единоразовый, но тенденция показала, что такая глубина продаж именно на Мальдивах сохраняется. И сейчас мы констатируем, по данным на сентябрь, что на осень, например, продажи составляют 60%, зиму - это 30%, и весна-лето следующего года - 10%", - сказала Давидюк. По ее словам, в настоящее время отмечаются продажи туров на Мальдивы до октября следующего года. "Это фиксирует, естественно, не только "Русский экспресс", я думаю, в принципе туроператоры на этом направлении подтвердят тренд", - отметила она. Давидюк назвала несколько причин формирования такой тенденции. Во-первых, у отелей действуют скидки по раннему бронированию и на низкий сезон, который приходится на лето. Во-вторых, иностранные перевозчики выставляют расписание с большой глубиной - на текущий момент оно есть с ценами уже на следующий год. Причем перевозчики сразу предлагают оптимальную стоимость. Кроме того, на направлении появились бюджетные перевозчики. "Третье - туристы стали планировать свои отпуска заранее. После пандемии многие жили короткими горизонтами планирования - полгода в лучшем случае. Сейчас у людей появилась уверенность и возможность планировать, как они могут провести отпуск через 9 месяцев или через год", - добавила Давидюк. По ее словам, летом стоимость путевки на двоих на 7 ночей в 4-звездочном отеле по программе "все включено" составляла 2,5 тысячи долларов, перелет - 600 долларов на человека. "Это очень сопоставимо с Турцией", - отметила она. В сентябре глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе говорила, что, по предварительным данным, Мальдивы вошли в топ-10 самых популярных зарубежных направлений в летнем сезоне 2025 года. Доля направления в продажах туроператоров в среднем по рынку составила 2%. В "Русском экспрессе" доля направления в структуре летних продаж в текущем году составила 6,5%, а в целом по году - 5,4%.

