Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Готовятся к худшему". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251023/ukraina-863848202.html
"Готовятся к худшему". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО
"Готовятся к худшему". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Готовятся к худшему". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО
Европейские политики готовятся к худшему сценарию в связи с явным скорым крахом Украины, пишет Exxpress. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T15:28+0300
2025-10-23T15:28+0300
спецоперация на украине
запад
украина
европа
владимир путин
такер карлсон
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Европейские политики готовятся к худшему сценарию в связи с явным скорым крахом Украины, пишет Exxpress."Картина мрачная. Политики активно планируют действия в случае чрезвычайной ситуации, однако жители Европы остаются скептически настроенными, разобщенными и морально подавленными. Европейские лидеры готовятся к худшему развитию событий, тогда как граждане остаются вне подготовки", — говорится в статье.Как отмечает издание, становится всё более очевидно, что "Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте". Между тем государства Евросоюза, раздувая "российскую угрозу", внедряют специальные военные программы и строят защитные сооружения для подготовки населения к чрезвычайному положению.Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он подчеркнул, что западные лидеры часто пугают своих граждан вымышленной угрозой со стороны России, чтобы отвлечь их от внутренних проблем, однако "разумные люди прекрасно понимают, что это ложь".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251023/ukraina-863832023.html
https://1prime.ru/20251023/ukraina-863831661.html
запад
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, европа, владимир путин, такер карлсон, ес, нато
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин, Такер Карлсон, ЕС, НАТО
15:28 23.10.2025
 
"Готовятся к худшему". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО

Exxpress: Евросоюз готовится к чрезвычайному положению после поражения Украины

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад"
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Европейские политики готовятся к худшему сценарию в связи с явным скорым крахом Украины, пишет Exxpress.
"Картина мрачная. Политики активно планируют действия в случае чрезвычайной ситуации, однако жители Европы остаются скептически настроенными, разобщенными и морально подавленными. Европейские лидеры готовятся к худшему развитию событий, тогда как граждане остаются вне подготовки", — говорится в статье.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Украина способна закупить сотни истребителей на деньги России, пишут СМИ
07:54
Как отмечает издание, становится всё более очевидно, что "Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте". Между тем государства Евросоюза, раздувая "российскую угрозу", внедряют специальные военные программы и строят защитные сооружения для подготовки населения к чрезвычайному положению.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он подчеркнул, что западные лидеры часто пугают своих граждан вымышленной угрозой со стороны России, чтобы отвлечь их от внутренних проблем, однако "разумные люди прекрасно понимают, что это ложь".
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
В Польше сделали громкое заявление после срыва саммита в Будапеште
07:08
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАЕВРОПАВладимир ПутинТакер КарлсонЕСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала