"Готовятся к худшему". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО
Exxpress: Евросоюз готовится к чрезвычайному положению после поражения Украины
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Европейские политики готовятся к худшему сценарию в связи с явным скорым крахом Украины, пишет Exxpress.
"Картина мрачная. Политики активно планируют действия в случае чрезвычайной ситуации, однако жители Европы остаются скептически настроенными, разобщенными и морально подавленными. Европейские лидеры готовятся к худшему развитию событий, тогда как граждане остаются вне подготовки", — говорится в статье.
Как отмечает издание, становится всё более очевидно, что "Украина неизбежно потерпит поражение в конфликте". Между тем государства Евросоюза, раздувая "российскую угрозу", внедряют специальные военные программы и строят защитные сооружения для подготовки населения к чрезвычайному положению.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Он подчеркнул, что западные лидеры часто пугают своих граждан вымышленной угрозой со стороны России, чтобы отвлечь их от внутренних проблем, однако "разумные люди прекрасно понимают, что это ложь".
