Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня перешел к снижению после утреннего роста - 23.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251023/yuan-863842056.html
Курс юаня перешел к снижению после утреннего роста
Курс юаня перешел к снижению после утреннего роста - 23.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня перешел к снижению после утреннего роста
Курс китайской валюты к рублю в четверг перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T12:25+0300
2025-10-23T12:25+0300
рынок
рф
сша
лукойл
роснефть
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.46 мск снижался на 1 копейку, до 11,36 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,33-11,45 рубля. Курс юаня продолжает бороться за преграду 11,4 рубля, отмечают эксперты из компании "Алор брокер". "Санкции против нефтянки фундаментально негативны для российской валюты, поскольку могут привести к сокращению притока валютной выручки в страну. Однако краткосрочно для рубля более важным будет завтрашний вердикт ЦБ РФ по ключевой ставке", - добавляют в "Алоре". В то же время Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции" полагает, что введение ограничений в отношении крупных российских нефтяных экспортеров может иметь положительный эффект на курс рубля. "Лукойл" и "Роснефть" в изменившихся условиях будут склонны в большей степени возвращать деньги в Россию - не только текущую валютную выручку, но и накопленные ранее ресурсы. Это может стать значимым фактором в пользу более крепкого рубля в течение более продолжительного периода", - поясняет он. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 24 октября.
https://1prime.ru/20251023/ssha-863841284.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_b121e65a57192c1cfb65d945a29b39fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, сша, лукойл, роснефть, втб
Рынок, РФ, США, Лукойл, Роснефть, ВТБ
12:25 23.10.2025
 
Курс юаня перешел к снижению после утреннего роста

Курс юаня снижался до 11,36 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.46 мск снижался на 1 копейку, до 11,36 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,33-11,45 рубля.
Курс юаня продолжает бороться за преграду 11,4 рубля, отмечают эксперты из компании "Алор брокер".
"Санкции против нефтянки фундаментально негативны для российской валюты, поскольку могут привести к сокращению притока валютной выручки в страну. Однако краткосрочно для рубля более важным будет завтрашний вердикт ЦБ РФ по ключевой ставке", - добавляют в "Алоре".
В то же время Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции" полагает, что введение ограничений в отношении крупных российских нефтяных экспортеров может иметь положительный эффект на курс рубля.
"Лукойл" и "Роснефть" в изменившихся условиях будут склонны в большей степени возвращать деньги в Россию - не только текущую валютную выручку, но и накопленные ранее ресурсы. Это может стать значимым фактором в пользу более крепкого рубля в течение более продолжительного периода", - поясняет он.
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 24 октября.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут перед статданными по США
12:15
 
РынокРФСШАЛукойлРоснефтьВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала