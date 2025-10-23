https://1prime.ru/20251023/yuan-863842056.html

Курс юаня перешел к снижению после утреннего роста

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг перешел к снижению после утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.46 мск снижался на 1 копейку, до 11,36 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,33-11,45 рубля. Курс юаня продолжает бороться за преграду 11,4 рубля, отмечают эксперты из компании "Алор брокер". "Санкции против нефтянки фундаментально негативны для российской валюты, поскольку могут привести к сокращению притока валютной выручки в страну. Однако краткосрочно для рубля более важным будет завтрашний вердикт ЦБ РФ по ключевой ставке", - добавляют в "Алоре". В то же время Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции" полагает, что введение ограничений в отношении крупных российских нефтяных экспортеров может иметь положительный эффект на курс рубля. "Лукойл" и "Роснефть" в изменившихся условиях будут склонны в большей степени возвращать деньги в Россию - не только текущую валютную выручку, но и накопленные ранее ресурсы. Это может стать значимым фактором в пользу более крепкого рубля в течение более продолжительного периода", - поясняет он. В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Ближайшее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 24 октября.

