"Лукойл" перенес дату заседания совета директоров

2025-10-23T14:28+0300

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заседание совета директоров "Лукойла", на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится позже, сообщил "Лукойл". "Лукойл" сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно", - говорится в пресс-релизе компании. Совет директоров "Лукойла", согласно материалам компании, 23 октября планировал рассмотреть рекомендацию по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев.

