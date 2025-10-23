Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лукойл" перенес дату заседания совета директоров
"Лукойл" перенес дату заседания совета директоров
2025-10-23T14:28+0300
2025-10-23T14:28+0300
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заседание совета директоров "Лукойла", на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится позже, сообщил "Лукойл". "Лукойл" сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно", - говорится в пресс-релизе компании. Совет директоров "Лукойла", согласно материалам компании, 23 октября планировал рассмотреть рекомендацию по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев.
2025
14:28 23.10.2025
 
"Лукойл" перенес дату заседания совета директоров

Заседание совета директоров "Лукойла" перенесли на 23 октября

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заседание совета директоров "Лукойла", на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится позже, сообщил "Лукойл".
"Лукойл" сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно", - говорится в пресс-релизе компании.
Совет директоров "Лукойла", согласно материалам компании, 23 октября планировал рассмотреть рекомендацию по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев.
МИД России - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
МИД назвал санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" контрпродуктивными
