https://1prime.ru/20251023/zasedanie-863846878.html
"Лукойл" перенес дату заседания совета директоров
"Лукойл" перенес дату заседания совета директоров - 23.10.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" перенес дату заседания совета директоров
Заседание совета директоров "Лукойла", на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится... | 23.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-23T14:28+0300
2025-10-23T14:28+0300
2025-10-23T14:28+0300
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заседание совета директоров "Лукойла", на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится позже, сообщил "Лукойл". "Лукойл" сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно", - говорится в пресс-релизе компании. Совет директоров "Лукойла", согласно материалам компании, 23 октября планировал рассмотреть рекомендацию по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев.
https://1prime.ru/20251023/sanktsii-863843099.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл
"Лукойл" перенес дату заседания совета директоров
Заседание совета директоров "Лукойла" перенесли на 23 октября
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Заседание совета директоров "Лукойла", на котором 23 октября планировалось рассмотреть рекомендацию по дивидендам, перенесено, информация о новой дате появится позже, сообщил "Лукойл".
"Лукойл
" сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно", - говорится в пресс-релизе компании.
Совет директоров "Лукойла", согласно материалам компании, 23 октября планировал рассмотреть рекомендацию по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев.
МИД назвал санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" контрпродуктивными