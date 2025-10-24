Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bild: Германия выразила протест Китаю из-за ситуации с микрочипами
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Германия направила дипломатическую ноту Пекину из-за запрета на экспорт микрочипов из Китая в Европу, сообщил таболоид Bild. Ранее правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе. В ответ власти Китая ограничили экспорт чипов, произведенных на китайском заводе компании. "Правительство Германии направило китайскому руководству в Пекине дипломатический протест в связи с блокадой поставок чипов", - пишет издание. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что правительству пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов. "Мы сильно пострадали от дефицита чипов, поскольку немецкая экономика зависит от них", - заявила министр изданию. По её словам, вместе с Европейской комиссией Германия поддерживает связь с правительством Китая. "Мы сами направили ноту министру торговли Китая", — сказала Райхе. По ей словам, нужна "скорейшая деэскалация" и возобновление экспорта чипов. Дефицит чипов особенно сильно сказывается на германской автомобильной промышленности. Ранее газете Bild стало известно, что германский автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников производителем чипов Nexperia. На прошлой неделе правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании Закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве. В минувший понедельник китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
мировая экономика, нидерланды, германия, китай, bild, volkswagen
Экономика, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Bild, Volkswagen
13:25 24.10.2025
 
© AFP / Christof StacheПосетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP / Christof Stache
Национальный флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Германии пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов
