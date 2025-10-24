https://1prime.ru/20251024/bild-863887233.html

Bild: Германия выразила протест Китаю из-за ситуации с микрочипами

Bild: Германия выразила протест Китаю из-за ситуации с микрочипами - 24.10.2025, ПРАЙМ

Bild: Германия выразила протест Китаю из-за ситуации с микрочипами

Германия направила дипломатическую ноту Пекину из-за запрета на экспорт микрочипов из Китая в Европу, сообщил таболоид Bild. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T13:25+0300

2025-10-24T13:25+0300

2025-10-24T13:25+0300

экономика

мировая экономика

нидерланды

германия

китай

bild

volkswagen

https://cdnn.1prime.ru/img/82793/79/827937942_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_03ecf3bbdcdffab61538c47968bd57fe.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Германия направила дипломатическую ноту Пекину из-за запрета на экспорт микрочипов из Китая в Европу, сообщил таболоид Bild. Ранее правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе. В ответ власти Китая ограничили экспорт чипов, произведенных на китайском заводе компании. "Правительство Германии направило китайскому руководству в Пекине дипломатический протест в связи с блокадой поставок чипов", - пишет издание. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что правительству пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов. "Мы сильно пострадали от дефицита чипов, поскольку немецкая экономика зависит от них", - заявила министр изданию. По её словам, вместе с Европейской комиссией Германия поддерживает связь с правительством Китая. "Мы сами направили ноту министру торговли Китая", — сказала Райхе. По ей словам, нужна "скорейшая деэскалация" и возобновление экспорта чипов. Дефицит чипов особенно сильно сказывается на германской автомобильной промышленности. Ранее газете Bild стало известно, что германский автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников производителем чипов Nexperia. На прошлой неделе правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании Закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве. В минувший понедельник китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.

https://1prime.ru/20251024/chipy-863884764.html

нидерланды

германия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, нидерланды, германия, китай, bild, volkswagen