Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германии пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/chipy-863884764.html
Германии пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов
Германии пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов - 24.10.2025, ПРАЙМ
Германии пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов
Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что правительству пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов на фоне частичной приостановки... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T12:26+0300
2025-10-24T12:26+0300
мировая экономика
нидерланды
китай
фрг
volkswagen
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_b193cb057df4f796d0bf9709f42d37dd.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что правительству пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов на фоне частичной приостановки их производства на заводах Nexperia. Дефицит чипов возник из-за спора вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль под давлением США. В ответ на это Китай запретил экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено. "Ситуация еще не урегулирована, однако мы активно работаем над этим", - заявила Райхе в ходе визита в Киев, ее слова приводит агентство DPA. По словам министра, правительство ФРГ обсуждает вопрос возобновления экспорта чипов с министром торговли КНР. Дефицит чипов особенно сильно сказывается на германской автомобильной промышленности, отмечает агентство. Ранее газете Bild стало известно, что германский автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников производителем чипов Nexperia. На прошлой неделе правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании Закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве. В минувший понедельник китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
https://1prime.ru/20250810/ft-860525129.html
нидерланды
китай
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713195_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_725719db29d94635c162fb1810dd1c6b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, нидерланды, китай, фрг, volkswagen, bild
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, КИТАЙ, ФРГ, Volkswagen, Bild
12:26 24.10.2025
 
Германии пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов

ФРГ не удалось решить проблему с дефицитом чипов из-за приостановки производства

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Национальный флаг Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что правительству пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов на фоне частичной приостановки их производства на заводах Nexperia.
Дефицит чипов возник из-за спора вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль под давлением США. В ответ на это Китай запретил экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено.
"Ситуация еще не урегулирована, однако мы активно работаем над этим", - заявила Райхе в ходе визита в Киев, ее слова приводит агентство DPA.
По словам министра, правительство ФРГ обсуждает вопрос возобновления экспорта чипов с министром торговли КНР.
Дефицит чипов особенно сильно сказывается на германской автомобильной промышленности, отмечает агентство.
Ранее газете Bild стало известно, что германский автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников производителем чипов Nexperia.
На прошлой неделе правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании Закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве.
В минувший понедельник китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
СМИ: Китай хочет ослабить экспортный контроль США над чипами HBM
10 августа, 08:17
 
Мировая экономикаНИДЕРЛАНДЫКИТАЙФРГVolkswagenBild
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала