Германии пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов

Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что правительству пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов на фоне частичной приостановки... | 24.10.2025

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе сообщила, что правительству пока не удалось решить проблему с дефицитом чипов на фоне частичной приостановки их производства на заводах Nexperia. Дефицит чипов возник из-за спора вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль под давлением США. В ответ на это Китай запретил экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено. "Ситуация еще не урегулирована, однако мы активно работаем над этим", - заявила Райхе в ходе визита в Киев, ее слова приводит агентство DPA. По словам министра, правительство ФРГ обсуждает вопрос возобновления экспорта чипов с министром торговли КНР. Дефицит чипов особенно сильно сказывается на германской автомобильной промышленности, отмечает агентство. Ранее газете Bild стало известно, что германский автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников производителем чипов Nexperia. На прошлой неделе правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащей китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании Закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений и рассчитывают обеспечить будущее компании в королевстве. В минувший понедельник китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.

