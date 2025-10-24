https://1prime.ru/20251024/cnn-863875955.html

CNN: в Белом доме удивлены скоростью введения санкций против России

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Члены администрации президента США Дональда Трампа были удивлены скоростью подготовки нового пакета санкций против России на фоне его нежелания вводить ограничения ранее, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. "В этот раз президент удивил даже некоторых из самых ближайших советников, согласившись ввести санкции против крупнейших нефтяных компаний России... Даже в Белом доме многие были удивлены тем, как быстро собрался новый пакет санкций. Трамп говорил советникам на протяжении месяцев, что как-нибудь он решит, что пришло время предпринять более жесткие меры в отношении России", - говорится в сообщении. При этом высокопоставленный чиновник американской администрации отметил, что не было какого-то определенного решающего момента, после которого Трамп принял решение о санкциях. По сообщению одного из чиновников, президент США Трамп, принимая решение о санкциях, также мотивировался урегулированием в секторе Газа, которого, по словам источника, стало возможным достичь после принятия жесткой позиции в отношении премьер Израиля Биньямина Нетаньяху. Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.

