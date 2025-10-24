Давление усиливается

Фондовые индексы вернулись на траекторию снижения на фоне усиления санкционного давления. Индекс МосБиржи опустился на 3,10% до 2570,67 п., индекс РТС – на 2,64% до 996,47 п. Индекс государственных облигаций RGBITR, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, снизился на 0,42%.Российский рубль слегка ослаб по отношению к доллару США, до 81,51 руб. за один доллар, 94,71 руб. за евро и китайский юань 11,40 руб. за один китайский юань. Рубль ослаб, несмотря на рост цен на нефть, котировки Brent повысились почти на 5% примерно до 66 за баррель.Основное давление на рынок в четверг оказали новости о введении ЕС очередного пакета антироссийских санкций и о дополнительных рестрикциях со стороны США. Эти меры затронули ряд крупных российских компаний, включая нефтяные гиганты "Роснефть" и ЛУКОЙЛ. На этом фоне акции ЛУКОЙЛа показали значительное падение, усугубленное сообщением о переносе заседания совета директоров, на котором планировалось рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах. В санкционный список ЕС также попали Альфа-Банк, МТС Банк, Абсолют Банк, золотодобытчик "Полюс", FESCO и другие крупные организации. На этом фоне мировые цены на нефть выросли, а президент России Владимир Путин заявил, что резкое сокращение поставок российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен.В четверг девелопер ПАО "Глоракс" официально объявил о проведении IPO на Московской бирже. Компания зафиксировала ценовой ориентир на уровне 64 руб. за одну акцию, что соответствует капитализации в 16 млрд рублей без учета средств от допэмиссии. Торги акциями девелопера ожидаются с 31 октября под тикером GLRX. Результаты "Глоракс" демонстрируют впечатляющий рост: чистая прибыль в 2024 году увеличилась в 2,4 раза до 1,2 млрд руб., EBITDA возросла в 2,5 раза до 10,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA достигла 32%.На этой неделе в пятницу основное внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Пресс-релиз регулятора будет опубликован в 13:30 по московскому времени, а в 15:00 мск состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. На фоне ускорившейся инфляции и повышенных инфляционных ожиданий, рынок готовится к сохранению текущей ставки на уровне 17%.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
Вчера, 07:07
