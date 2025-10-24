https://1prime.ru/20251024/dmitriev-863908668.html

Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев

Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев

2025-10-24T20:19+0300

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - ПРАЙМ. Санкции и недружественные меры против РФ "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, а только приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев "Санкции, недружественные меры - они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше", - сказал Дмитриев журналистам.

