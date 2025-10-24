Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев - 24.10.2025, ПРАЙМ
Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев
экономика
нефть
сша
рф
кирилл дмитриев
рфпи
россия
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - ПРАЙМ. Санкции и недружественные меры против РФ "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, а только приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев "Санкции, недружественные меры - они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше", - сказал Дмитриев журналистам.
сша
рф
нефть, сша, рф, кирилл дмитриев, рфпи, россия
Экономика, Нефть, США, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, РОССИЯ
20:19 24.10.2025
 
Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев

Дмитриев заявил, что антироссийские санкции абсолютно никак не повлияют на экономику РФ

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - ПРАЙМ. Санкции и недружественные меры против РФ "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, а только приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
"Санкции, недружественные меры - они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше", - сказал Дмитриев журналистам.
Дмитриев оценил потенциал экономического сотрудничества России и США
19:12
 
ЭкономикаНефтьСШАРФКирилл ДмитриевРФПИРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала