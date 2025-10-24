https://1prime.ru/20251024/dmitriev-863908668.html
Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев
Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев - 24.10.2025, ПРАЙМ
Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев
Санкции и недружественные меры против РФ "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, а только приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил глава... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T20:19+0300
2025-10-24T20:19+0300
2025-10-24T20:19+0300
экономика
нефть
сша
рф
кирилл дмитриев
рфпи
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_8dd081e819fda64db1fa30cb3d050e76.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 окт - ПРАЙМ. Санкции и недружественные меры против РФ "абсолютно никак" не повлияют на экономику России, а только приведут к росту цен на автозаправках в США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев "Санкции, недружественные меры - они абсолютно никак не повлияют на экономику России, они просто приведут к росту цен на автозаправках в США. Потому что, соответственно, цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше", - сказал Дмитриев журналистам.
https://1prime.ru/20251024/dmitriev-863906720.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859934133_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_becceae18babaca58e7c85adb51481b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, рф, кирилл дмитриев, рфпи, россия
Экономика, Нефть, США, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, РОССИЯ
Санкции не повлияют на экономику России, заявил Дмитриев
Дмитриев заявил, что антироссийские санкции абсолютно никак не повлияют на экономику РФ