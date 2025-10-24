"Последний акт". На Западе забили тревогу из-за событий в Донбассе
SZ: битва за Красноармейск близится к завершению
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Контроль в зоне СВО остается за российскими войсками, в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск, пишет чешское издание Seznam zprávy.
"Российские вооруженные силы продолжают пользоваться своим преимуществом и удерживают явную инициативу. <…> К последнему акту <…> по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что критическая ситуация там обусловлена более серьезными системными проблемами ВСУ, в частности, острой нехваткой личного состава.
Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, за последнюю неделю российские силы укрепили свои позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.