"Последний акт". На Западе забили тревогу из-за событий в Донбассе

Контроль в зоне СВО остается за российскими войсками, в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск, пишет чешское издание Seznam zprávy. | 24.10.2025

2025-10-24T17:55+0300

2025-10-24T17:55+0300

2025-10-24T17:56+0300

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Контроль в зоне СВО остается за российскими войсками, в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск, пишет чешское издание Seznam zprávy."Российские вооруженные силы продолжают пользоваться своим преимуществом и удерживают явную инициативу. <…> К последнему акту <…> по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что критическая ситуация там обусловлена более серьезными системными проблемами ВСУ, в частности, острой нехваткой личного состава.Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, за последнюю неделю российские силы укрепили свои позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

2025

