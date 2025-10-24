Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Последний акт". На Западе забили тревогу из-за событий в Донбассе - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Последний акт". На Западе забили тревогу из-за событий в Донбассе
2025-10-24T17:55+0300
2025-10-24T17:56+0300
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Контроль в зоне СВО остается за российскими войсками, в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск, пишет чешское издание Seznam zprávy."Российские вооруженные силы продолжают пользоваться своим преимуществом и удерживают явную инициативу. &lt;…&gt; К последнему акту &lt;…&gt; по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что критическая ситуация там обусловлена более серьезными системными проблемами ВСУ, в частности, острой нехваткой личного состава.Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, за последнюю неделю российские силы укрепили свои позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
17:55 24.10.2025 (обновлено: 17:56 24.10.2025)
 
"Последний акт". На Западе забили тревогу из-за событий в Донбассе

SZ: битва за Красноармейск близится к завершению

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Контроль в зоне СВО остается за российскими войсками, в связи с чем ВСУ вскоре могут потерять Красноармейск, пишет чешское издание Seznam zprávy.
"Российские вооруженные силы продолжают пользоваться своим преимуществом и удерживают явную инициативу. <…> К последнему акту <…> по всей видимости, подошла битва за город Красноармейск", — отмечается в материале.
"Попытки провалились". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
Издание подчеркивает, что критическая ситуация там обусловлена более серьезными системными проблемами ВСУ, в частности, острой нехваткой личного состава.
Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, за последнюю неделю российские силы укрепили свои позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
"Готовятся к худшему". На Западе запаниковали из-за событий в зоне СВО
