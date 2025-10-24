https://1prime.ru/20251024/dyukov-863872718.html

Дюков ответил на вопрос о подготовке мер по стабилизации рынка топлива

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Нефтяные компании не готовят новых предложений по мерам стабилизации ситуации на российском топливном рынке, сообщил РИА Новости глава "Газпром нефти" Александр Дюков. "Новых предложений не готовим", - сказал Дюков в ответ на вопрос о том, готовят ли нефтяные компании новые предложения по мерам стабилизации ситуации на топливном рынке РФ. Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в среду доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина. Кроме того, нефтяники на фоне сезонного снижения потребления топлива начали формировать запасы нефтепродуктов, сообщало ранее Минэнерго. В министерстве считают, что это должно позитивно сказаться на стабилизации цен.

