Акции Ford после закрытия торгов в США подорожали на 1,9 процента - 24.10.2025
Акции Ford после закрытия торгов в США подорожали на 1,9 процента
10:16 24.10.2025
 
Акции Ford после закрытия торгов в США подорожали на 1,9 процента

Акции Ford подорожали на 1,9 процента после выхода финотчетности

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость акций американского автомобильного гиганта Ford Motor Co. после закрытия торгов в США поднимается на 1,9% после публикации финансовой отчетности за третий квартал, следует из данных торгов.
После закрытия основных торгов акции Ford дорожали на 1,94%, до 12,58 доллара. По итогам торгов четверга акции подешевели на 0,72%, до 12,34 доллара.
Чистая прибыль Ford, приходящаяся на головную компанию, в третьем квартале выросла в 2,7 раза в годовом выражении, до 2,447 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 0,6 доллара с 0,22 доллара годом ранее, скорректированная - составила 0,45 доллара при прогнозе в 0,35 доллара. Квартальная выручка компании увеличилась на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года, до рекордных 50,534 миллиарда долларов, аналитики ожидали выручку в 46,91 миллиарда долларов.
Компания отметила негативный эффект влияния пошлин на прибыль в отчетном квартале в 700 миллионов долларов.
По итогам января-сентября текущего года чистая прибыль Ford, приходящаяся на головную компанию, снизилась на 28,9% в годовом выражении, до 2,882 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 0,72 доллара с 1,01 доллара год назад. А выручка за девять месяцев выросла на 3,4%, до 141,377 миллиарда долларов.
Прогноз скорректированного показателя EBIT на текущий год был понижен до 6-6,5 миллиарда долларов с 6,5-7,5 миллиарда долларов, ожидавшихся в июле.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании в мире составляет около 170 тысяч человек.
