ФТС повысила интенсивность проверок по борьбе с серым импортом
2025-10-24T15:05+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ повысила интенсивность проводимых проверок, направленных на борьбу с серым импортом, в 2025 этом году выявлено более 7 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с различными нарушениями, и их общий вес – 123 тысячи тонн, сообщил глава ведомства Валерий Пикалёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы принимаем все необходимые меры по пресечению незаконных схем и повысили интенсивность проводимых проверок, направленных на борьбу с серым импортом... В этом году выявлено более 7 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с различными нарушениями, и их общий вес – 123 тысячи тонн", - рассказал Пикалёв. Проверочные мероприятия проводятся и при обороте товаров на внутреннем рынке: преимущественно выявляются нелегально ввезенные робототехника, электроника, оборудование, табачные изделия, добавил глава ФТС. Вопрос противодействия серым схемам надо решать системно, и для этого министерством финансов совместно с налоговой и таможенной службами ведется работа по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров, так называемой спот, отметил также Пикалёв. "В рамках реализации этой системы таможенные органы будут наделены полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС. В пилотном варианте спот начнет действовать уже с 1 апреля следующего года, а в полном объеме с 1 июля следующего года", - сказал он.
"Мы принимаем все необходимые меры по пресечению незаконных схем и повысили интенсивность проводимых проверок, направленных на борьбу с серым импортом... В этом году выявлено более 7 тысяч транспортных средств, перевозивших товары с различными нарушениями, и их общий вес – 123 тысячи тонн", - рассказал Пикалёв.
Проверочные мероприятия проводятся и при обороте товаров на внутреннем рынке: преимущественно выявляются нелегально ввезенные робототехника, электроника, оборудование, табачные изделия, добавил глава ФТС
.
Вопрос противодействия серым схемам надо решать системно, и для этого министерством финансов совместно с налоговой и таможенной службами ведется работа по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров, так называемой спот, отметил также Пикалёв.
"В рамках реализации этой системы таможенные органы будут наделены полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС
. В пилотном варианте спот начнет действовать уже с 1 апреля следующего года, а в полном объеме с 1 июля следующего года", - сказал он.
