https://1prime.ru/20251024/gazprom-863874163.html

ФАС вынесла предупреждение дочке "Газпром нефти"

ФАС вынесла предупреждение дочке "Газпром нефти" - 24.10.2025, ПРАЙМ

ФАС вынесла предупреждение дочке "Газпром нефти"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Газпромнефть - Региональные продажи" за ограничение отпуска топлива независимым АЗС в... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T09:15+0300

2025-10-24T09:15+0300

2025-10-24T09:39+0300

нефть

газпром нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/82934/91/829349154_0:177:2797:1750_1920x0_80_0_0_357e445e60e9626097e267fa562fed40.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Газпромнефть - Региональные продажи" за ограничение отпуска топлива независимым АЗС в Новосибирской области в октябре, сообщило ведомство.По данным ФАС, "Газпромнефть - Региональные продажи" занимает доминирующее положение на рынке бензинов Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Новосибирской области.Региональное управление ФАС установило, что в октябре текущего года компания увеличила объем продаж топлива нефтяным компаниям, но в то же время объем поставок независимым АЗС сократился в 2 раза по бензину Аи-95, в 4 раза по бензину Аи-92 и значительно по дизельному топливу. При этом общий объем продаж топлива не изменился, констатировали в ведомстве."В ходе анализа полученных данных Новосибирское УФАС России не выявило экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к ограничению отпуска моторного топлива независимым участникам. Управление выдало ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" предупреждение – организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело", - сообщили в ведомстве.ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке, добавили в службе.ФАС проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, сообщали РИА Новости в ведомстве в сентябре.Ранее осенью ФАС уже выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, а также компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени.Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.

https://1prime.ru/20251024/dyukov-863873605.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газпром нефть