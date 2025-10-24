https://1prime.ru/20251024/gazprom-863874163.html
ФАС вынесла предупреждение дочке "Газпром нефти"
ФАС вынесла предупреждение дочке "Газпром нефти"
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Газпромнефть - Региональные продажи" за ограничение отпуска топлива независимым АЗС в Новосибирской области в октябре, сообщило ведомство.По данным ФАС, "Газпромнефть - Региональные продажи" занимает доминирующее положение на рынке бензинов Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Новосибирской области.Региональное управление ФАС установило, что в октябре текущего года компания увеличила объем продаж топлива нефтяным компаниям, но в то же время объем поставок независимым АЗС сократился в 2 раза по бензину Аи-95, в 4 раза по бензину Аи-92 и значительно по дизельному топливу. При этом общий объем продаж топлива не изменился, констатировали в ведомстве."В ходе анализа полученных данных Новосибирское УФАС России не выявило экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к ограничению отпуска моторного топлива независимым участникам. Управление выдало ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" предупреждение – организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело", - сообщили в ведомстве.ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке, добавили в службе.ФАС проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, сообщали РИА Новости в ведомстве в сентябре.Ранее осенью ФАС уже выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, а также компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени.Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.
