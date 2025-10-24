Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС вынесла предупреждение дочке "Газпром нефти" - 24.10.2025
ФАС вынесла предупреждение дочке "Газпром нефти"
нефть
газпром нефть
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Газпромнефть - Региональные продажи" за ограничение отпуска топлива независимым АЗС в Новосибирской области в октябре, сообщило ведомство.По данным ФАС, "Газпромнефть - Региональные продажи" занимает доминирующее положение на рынке бензинов Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Новосибирской области.Региональное управление ФАС установило, что в октябре текущего года компания увеличила объем продаж топлива нефтяным компаниям, но в то же время объем поставок независимым АЗС сократился в 2 раза по бензину Аи-95, в 4 раза по бензину Аи-92 и значительно по дизельному топливу. При этом общий объем продаж топлива не изменился, констатировали в ведомстве."В ходе анализа полученных данных Новосибирское УФАС России не выявило экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к ограничению отпуска моторного топлива независимым участникам. Управление выдало ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" предупреждение – организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело", - сообщили в ведомстве.ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке, добавили в службе.ФАС проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, сообщали РИА Новости в ведомстве в сентябре.Ранее осенью ФАС уже выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, а также компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени.Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.
нефть, газпром нефть
Нефть, Газпром нефть
09:15 24.10.2025 (обновлено: 09:39 24.10.2025)
 
ФАС вынесла предупреждение дочке "Газпром нефти"

ФАС вынесла предупреждение дочке "Газпром нефти" по продажам топлива для АЗС

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "Газпромнефть - Региональные продажи" за ограничение отпуска топлива независимым АЗС в Новосибирской области в октябре, сообщило ведомство.
По данным ФАС, "Газпромнефть - Региональные продажи" занимает доминирующее положение на рынке бензинов Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива в Новосибирской области.
Региональное управление ФАС установило, что в октябре текущего года компания увеличила объем продаж топлива нефтяным компаниям, но в то же время объем поставок независимым АЗС сократился в 2 раза по бензину Аи-95, в 4 раза по бензину Аи-92 и значительно по дизельному топливу. При этом общий объем продаж топлива не изменился, констатировали в ведомстве.
"В ходе анализа полученных данных Новосибирское УФАС России не выявило экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к ограничению отпуска моторного топлива независимым участникам. Управление выдало ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" предупреждение – организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело", - сообщили в ведомстве.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Глава "Газпром нефти" оценил ситуацию на топливном рынке
08:58
ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке, добавили в службе.
ФАС проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом, сообщали РИА Новости в ведомстве в сентябре.
Ранее осенью ФАС уже выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, а также компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.
 
НефтьГазпром нефть
 
 
