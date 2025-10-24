Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГТЛК поставила в семь регионов более 150 автобусов за неделю - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/gtlk-863907955.html
ГТЛК поставила в семь регионов более 150 автобусов за неделю
ГТЛК поставила в семь регионов более 150 автобусов за неделю - 24.10.2025, ПРАЙМ
ГТЛК поставила в семь регионов более 150 автобусов за неделю
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в семь регионов России свыше 150 автобусов за неделю по программе льготного лизинга, сообщили... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T19:44+0300
2025-10-24T19:44+0300
экономика
бизнес
россия
санкт-петербург
ивановская область
кировская область
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83236/90/832369020_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_aebfb6a1ce2219cb78e640dca259055e.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в семь регионов России свыше 150 автобусов за неделю по программе льготного лизинга, сообщили в компании. "За прошедшую неделю ГТЛК передала в лизинг 153 новых автобуса для семи регионов России. Поставки новой техники проведены в рамках программы льготного лизинга, реализуемой Минпромторгом России, и нацпроекта "Инфраструктура для жизни" (ИДЖ) по линии Минтранса России", - говорится в сообщении. За пять дней по программе Минпромторга России было поставлено 33 автобуса ЛиАЗ для Санкт-Петербурга, 29 автобусов НЕФАЗ для Республики Татарстан, восемь автобусов ПАЗ для Ивановской области. По проекту ИДЖ ГТЛК выдала 25 автобусов НЕФАЗ для Кировской области, 20 автобусов LOTOS для Самарской области и 14 автобусов "Симаз" для Оренбургской области. А для Курганской области компания поставила 19 автобусов КАВЗ и пять автобусов НЕФАЗ, из них 22 машины по программе Минпромторга России и две по ИДЖ. В 2025 году скидка на общественный транспорт по программе льготного лизинга Минпромторга России увеличена с 10% до 40%. Всего в текущем году планируется направить до 15 миллиардов рублей на обновление парков в рамках программы.
https://1prime.ru/20250725/leasing-859949037.html
санкт-петербург
ивановская область
кировская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83236/90/832369020_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_c238621f67b03bbcd75ff56b33779778.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, ивановская область, кировская область, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ивановская область, Кировская область, Минпромторг
19:44 24.10.2025
 
ГТЛК поставила в семь регионов более 150 автобусов за неделю

ГТЛК поставила свыше 150 автобусов за неделю по программам льготного лизинга

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»
Стенд ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в семь регионов России свыше 150 автобусов за неделю по программе льготного лизинга, сообщили в компании.
"За прошедшую неделю ГТЛК передала в лизинг 153 новых автобуса для семи регионов России. Поставки новой техники проведены в рамках программы льготного лизинга, реализуемой Минпромторгом России, и нацпроекта "Инфраструктура для жизни" (ИДЖ) по линии Минтранса России", - говорится в сообщении.
За пять дней по программе Минпромторга России было поставлено 33 автобуса ЛиАЗ для Санкт-Петербурга, 29 автобусов НЕФАЗ для Республики Татарстан, восемь автобусов ПАЗ для Ивановской области.
По проекту ИДЖ ГТЛК выдала 25 автобусов НЕФАЗ для Кировской области, 20 автобусов LOTOS для Самарской области и 14 автобусов "Симаз" для Оренбургской области.
А для Курганской области компания поставила 19 автобусов КАВЗ и пять автобусов НЕФАЗ, из них 22 машины по программе Минпромторга России и две по ИДЖ.
В 2025 году скидка на общественный транспорт по программе льготного лизинга Минпромторга России увеличена с 10% до 40%. Всего в текущем году планируется направить до 15 миллиардов рублей на обновление парков в рамках программы.
Офис Совкомбанка
Совкомбанк выступил ESG-консультантом при выпуске облигаций ГТЛК
25 июля, 17:50
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГИвановская областьКировская областьМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала