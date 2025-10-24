https://1prime.ru/20251024/gtlk-863907955.html

ГТЛК поставила в семь регионов более 150 автобусов за неделю

2025-10-24T19:44+0300

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила в семь регионов России свыше 150 автобусов за неделю по программе льготного лизинга, сообщили в компании. "За прошедшую неделю ГТЛК передала в лизинг 153 новых автобуса для семи регионов России. Поставки новой техники проведены в рамках программы льготного лизинга, реализуемой Минпромторгом России, и нацпроекта "Инфраструктура для жизни" (ИДЖ) по линии Минтранса России", - говорится в сообщении. За пять дней по программе Минпромторга России было поставлено 33 автобуса ЛиАЗ для Санкт-Петербурга, 29 автобусов НЕФАЗ для Республики Татарстан, восемь автобусов ПАЗ для Ивановской области. По проекту ИДЖ ГТЛК выдала 25 автобусов НЕФАЗ для Кировской области, 20 автобусов LOTOS для Самарской области и 14 автобусов "Симаз" для Оренбургской области. А для Курганской области компания поставила 19 автобусов КАВЗ и пять автобусов НЕФАЗ, из них 22 машины по программе Минпромторга России и две по ИДЖ. В 2025 году скидка на общественный транспорт по программе льготного лизинга Минпромторга России увеличена с 10% до 40%. Всего в текущем году планируется направить до 15 миллиардов рублей на обновление парков в рамках программы.

