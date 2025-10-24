https://1prime.ru/20251024/indeks--863893573.html

Индекс Мосбиржи перешел к снижению после решения ЦБ по ставке

Индекс Мосбиржи перешел к снижению после решения ЦБ по ставке - 24.10.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи перешел к снижению после решения ЦБ по ставке

Российский рынок акций, несмотря на первоначально позитивную реакцию на решении ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 16,5% с 17%, растерял весь рост, а позже и... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T14:37+0300

2025-10-24T14:37+0300

2025-10-24T14:37+0300

экономика

рынок

торги

индексы

рф

сша

будапешт

михаил зельцер

мосбиржа

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/76477/54/764775471_0:82:1500:926_1920x0_80_0_0_df8027fad1652713df8234713049537b.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций, несмотря на первоначально позитивную реакцию на решении ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 16,5% с 17%, растерял весь рост, а позже и перешел к устойчивому снижению, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.23 мск падает на 1,43% относительно предыдущего закрытия, до 2 533,84 пункта. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 16,5%. При этом до решения ЦБ РФ рынок повышался примерно на 0,1%, а в момент его объявления основной индекс резко усилил рост - максимально до 1,13%. Но ненадолго. "Индекс Мосбиржи на утро пятницы открылся небольшим плюсом по сравнению с предыдущим днём, но ближе к полудню вернулся почти на уровень четверга — большинство голубых фишек по-прежнему в "красной зоне", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Всё внимание экспертов было приковано к заседанию Банка России — регулятор изменил ключевую ставку, снизив её до 16,5%, хотя многими прогнозировалось сохранение на уровне 17%, добавил он. "Негативную повестку, которая определяется новыми американскими и европейскими санкциями на фоне отмены саммита США и РФ в Будапеште, не смогло перебить решение Банка России о снижении ключевой ставки до 16,5%. 50 базовых пунктов снижения для этого оказалось явно недостаточно", - считает Алексей Калачев из ФГ "Финам". "После сентябрьского решения ЦБ снизить ставку лишь на 100 базисных пунктов... индекс Мосбиржи скатился на годовые минимумы... Снижение ставки для рынка, конечно, лучше, чем ее рост или сохранение, но шаг чисто символический, а риторика предельно осторожная. Теперь вероятна стабилизация и попытка умеренного восстановления бенчмарка", - оценивает Михаил Зельцер из компании "БКС Мир инвестиций". В лидерах падения стоимости - акции "АФК Система" (−5,42%), "Самолета" (−3,46%), "Мечела" (−3,41%), ПИКа (−2,86%), "Московского кредитного банка" (−2,84%), "СПБ биржи" (−2,71%). Также и акции "Лукойла" падают в цене ещё на 1,48% — вчера компания решила отменить заседание совета директоров, на котором планировалось обсудить выплату дивидендов, рассказал Силаев. В лидерах роста котировок - акции "Россетей Центра и Приволжья" (+1,33%), "Фосагро" (+0,66%), "Генетико" (+0,45%), "Ленэнерго" (привилегированные дорожают 0,32%), "Полюса" (+0,28%). "На следующей неделе рынки будут реагировать на решение Банка России, а также сосредоточат внимание на отчетности крупнейших компаний за третьем квартал, включая Х5, Сбербанк и ВТБ, что станет ключевым фактором для оценки перспектив российской экономики и фондового рынка", - прогнозирует Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер".

https://1prime.ru/20251024/tsb-863892073.html

рф

сша

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, рф, сша, будапешт, михаил зельцер, мосбиржа, ук альфа-капитал, банк россии