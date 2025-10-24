На реализацию инвестпроектов в ДНР направят более 159 миллиардов рублей

https://1prime.ru/20251024/investproekty-863911682.html
ДОНЕЦК, 24 окт - ПРАЙМ. Инвестиции на сумму более 159 миллиардов рублей планируется направить на реализацию 168 инвестпроектов в ДНР в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщило министерство экономического развития региона. "Участниками свободной экономической зоны на территории ДНР стали 155 предприятий... Общий объем инвестиций, который планируется направить на реализацию 168 инвестпроектов - 159,35 миллиарда рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Минэкономразвития отметило, что субъекты малых и средних предприятий планируют вложить 114 миллиардов рублей и создать около 5 тысяч рабочих мест. Всего при реализации проектов запланировано создание 9,5 тысяч новых рабочих мест и задействовать более 53,8 тысячи работников, уточнило министерство.
