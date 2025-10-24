Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.10.2025
На реализацию инвестпроектов в ДНР направят более 159 миллиардов рублей
2025-10-24T21:59+0300
2025-10-24T21:59+0300
экономика
россия
днр
инвестиции
россия, днр, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, ДНР, инвестиции
21:59 24.10.2025
 
На реализацию инвестпроектов в ДНР направят более 159 миллиардов рублей

В ДНР на реализацию 168 инвестпроектов в рамках СЭЗ направят более 159 миллиардов рублей

ДОНЕЦК, 24 окт - ПРАЙМ. Инвестиции на сумму более 159 миллиардов рублей планируется направить на реализацию 168 инвестпроектов в ДНР в рамках свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщило министерство экономического развития региона.
"Участниками свободной экономической зоны на территории ДНР стали 155 предприятий... Общий объем инвестиций, который планируется направить на реализацию 168 инвестпроектов - 159,35 миллиарда рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Минэкономразвития отметило, что субъекты малых и средних предприятий планируют вложить 114 миллиардов рублей и создать около 5 тысяч рабочих мест. Всего при реализации проектов запланировано создание 9,5 тысяч новых рабочих мест и задействовать более 53,8 тысячи работников, уточнило министерство.
В ДНР создадут первый машиностроительный кластер
11 июля, 13:54
 
Экономика РОССИЯ ДНР инвестиции
 
 
