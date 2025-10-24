Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Камаз" вернется к пятидневной рабочей неделе - 24.10.2025
"Камаз" вернется к пятидневной рабочей неделе
Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику, сообщила компания. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику, сообщила компания. В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю. "По результатам состоявшегося вчера финкомитета, на котором рассматривались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября", - говорится в сообщении. Так, после ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на стандартный пятидневный график работы. "Также были рассмотрены перспективы декабря. По предварительной оценке в декабре тоже будет пятидневка", - заверили в компании. При этом окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства.
09:20 24.10.2025
 
