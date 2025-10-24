https://1prime.ru/20251024/kamaz-863874411.html
"Камаз" вернется к пятидневной рабочей неделе
"Камаз" вернется к пятидневной рабочей неделе - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Камаз" вернется к пятидневной рабочей неделе
Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику, сообщила компания. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T09:20+0300
2025-10-24T09:20+0300
2025-10-24T09:20+0300
бизнес
сергей когогин
камаз
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324907_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_229b545bf9911a486057604434b97bdc.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику, сообщила компания. В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю. "По результатам состоявшегося вчера финкомитета, на котором рассматривались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь, генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября", - говорится в сообщении. Так, после ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на стандартный пятидневный график работы. "Также были рассмотрены перспективы декабря. По предварительной оценке в декабре тоже будет пятидневка", - заверили в компании. При этом окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства.
https://1prime.ru/20251023/es-863841593.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863324907_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4f82b0c9b0e921cf2d6ec3d7c711a2b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сергей когогин, камаз, авто
Бизнес, Сергей Когогин, Камаз, Авто
"Камаз" вернется к пятидневной рабочей неделе
"Камаз" 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский автопроизводитель "Камаз" с 10 ноября возвращается к пятидневному рабочему графику, сообщила компания.
В августе производитель принял решение о переводе производства подразделений, на которых нет полной нагрузки, на четырехдневную рабочую неделю.
"По результатам состоявшегося вчера финкомитета, на котором рассматривались вопросы обеспеченности производства заказами и график работы на ноябрь, генеральный директор ПАО "Камаз
" Сергей Когогин
принял решение об отмене приказа о неполной рабочей неделе с 10 ноября", - говорится в сообщении.
Так, после ноябрьских федеральных и республиканских праздников компания перейдет на стандартный пятидневный график работы.
"Также были рассмотрены перспективы декабря. По предварительной оценке в декабре тоже будет пятидневка", - заверили в компании.
При этом окончательное решение о графике работы в декабре будет принято на финкомитете в конце ноября после оценки перспектив загрузки производства.
ЕС ввел санкции против "АвтоВАЗа"