https://1prime.ru/20251024/kofe--863900173.html
Цены на кофе в США подскочили почти на 19%
Цены на кофе в США подскочили почти на 19% - 24.10.2025, ПРАЙМ
Цены на кофе в США подскочили почти на 19%
Годовой индекс цен на кофе в США - один из компонентов общей инфляции - увеличился до 18,9% по итогам сентября, сообщается в релизе министерства труда страны. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T16:30+0300
2025-10-24T16:30+0300
2025-10-24T16:30+0300
экономика
сша
бразилия
колумбия
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2265421795eedac041fd4e391f9ad3e.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовой индекс цен на кофе в США - один из компонентов общей инфляции - увеличился до 18,9% по итогам сентября, сообщается в релизе министерства труда страны. Это уже пятый месяц подряд двузначного процентного роста, также указывает министерство в ежемесячных данных об инфляции. А по итогам августа годовой рост составил 20,9%, что было самым высоким значением с октября 1997 года. За сентябрь при этом индекс кофейных цен цены сократился на 0,1% после семи месяцев роста подряд, следует из данных минтруда. А в августе рост показателя составил 3,6%, что было рекордом с апреля 2011 года. Днем ранее и биржевые цены на арабику в мире впервые превысили 9 600 долларов за тонну. Кроме этого, в воскресенье телеканал CNN сообщил, что в США рост цен на кофейные зерна "держит обжарщиков и их клиентов в напряжении". И одной из причин увеличения цен, по данным телеканала, стали введенные в Штатах импортные пошлины - в том числе от поставщиков кофе в 50% по отношению к сырью из Бразилии, 10% - из Колумбии и 20% - из Вьетнама. При этом Штаты закупают свыше 99% кофе для обеспечения внутреннего спроса, и на Бразилию приходится наибольшая доля импорта кофе, которая составляет почти 31%, Колумбия обеспечивает еще 18,3%, а Вьетнам - 6,6%, указал телеканал.
https://1prime.ru/20251019/ssha-863700368.html
сша
бразилия
колумбия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_009a511a2f42b4d010361eab2a572886.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, бразилия, колумбия, cnn
Экономика, США, БРАЗИЛИЯ, КОЛУМБИЯ, CNN
Цены на кофе в США подскочили почти на 19%
Годовой индекс цен на кофе в США вырос почти до 19 процентов
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовой индекс цен на кофе в США - один из компонентов общей инфляции - увеличился до 18,9% по итогам сентября, сообщается в релизе министерства труда страны.
Это уже пятый месяц подряд двузначного процентного роста, также указывает министерство в ежемесячных данных об инфляции. А по итогам августа годовой рост составил 20,9%, что было самым высоким значением с октября 1997 года.
За сентябрь при этом индекс кофейных цен цены сократился на 0,1% после семи месяцев роста подряд, следует из данных минтруда. А в августе рост показателя составил 3,6%, что было рекордом с апреля 2011 года.
Днем ранее и биржевые цены на арабику в мире впервые превысили 9 600 долларов за тонну.
Кроме этого, в воскресенье телеканал CNN
сообщил, что в США
рост цен на кофейные зерна "держит обжарщиков и их клиентов в напряжении". И одной из причин увеличения цен, по данным телеканала, стали введенные в Штатах импортные пошлины - в том числе от поставщиков кофе в 50% по отношению к сырью из Бразилии
, 10% - из Колумбии
и 20% - из Вьетнама
.
При этом Штаты закупают свыше 99% кофе для обеспечения внутреннего спроса, и на Бразилию приходится наибольшая доля импорта кофе, которая составляет почти 31%, Колумбия обеспечивает еще 18,3%, а Вьетнам - 6,6%, указал телеканал.
В США импортные пошлины спровоцировали рост цен на кофе, сообщили СМИ