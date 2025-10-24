https://1prime.ru/20251024/kofe--863900173.html

Цены на кофе в США подскочили почти на 19%

Цены на кофе в США подскочили почти на 19% - 24.10.2025, ПРАЙМ

Цены на кофе в США подскочили почти на 19%

Годовой индекс цен на кофе в США - один из компонентов общей инфляции - увеличился до 18,9% по итогам сентября, сообщается в релизе министерства труда страны. | 24.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовой индекс цен на кофе в США - один из компонентов общей инфляции - увеличился до 18,9% по итогам сентября, сообщается в релизе министерства труда страны. Это уже пятый месяц подряд двузначного процентного роста, также указывает министерство в ежемесячных данных об инфляции. А по итогам августа годовой рост составил 20,9%, что было самым высоким значением с октября 1997 года. За сентябрь при этом индекс кофейных цен цены сократился на 0,1% после семи месяцев роста подряд, следует из данных минтруда. А в августе рост показателя составил 3,6%, что было рекордом с апреля 2011 года. Днем ранее и биржевые цены на арабику в мире впервые превысили 9 600 долларов за тонну. Кроме этого, в воскресенье телеканал CNN сообщил, что в США рост цен на кофейные зерна "держит обжарщиков и их клиентов в напряжении". И одной из причин увеличения цен, по данным телеканала, стали введенные в Штатах импортные пошлины - в том числе от поставщиков кофе в 50% по отношению к сырью из Бразилии, 10% - из Колумбии и 20% - из Вьетнама. При этом Штаты закупают свыше 99% кофе для обеспечения внутреннего спроса, и на Бразилию приходится наибольшая доля импорта кофе, которая составляет почти 31%, Колумбия обеспечивает еще 18,3%, а Вьетнам - 6,6%, указал телеканал.

