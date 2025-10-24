Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петро отметил негативный эффект отказа армии Колумбии от российских Ми-17 - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/kolumbija-863868875.html
Петро отметил негативный эффект отказа армии Колумбии от российских Ми-17
Петро отметил негативный эффект отказа армии Колумбии от российских Ми-17 - 24.10.2025, ПРАЙМ
Петро отметил негативный эффект отказа армии Колумбии от российских Ми-17
Вооруженные силы Колумбии, отказавшись от российских вертолетов Ми-17 по приказу из Вашингтона, утратили способность к масштабным операциям - этим приказам США... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T02:41+0300
2025-10-24T02:48+0300
экономика
мировая экономика
сша
колумбия
вашингтон
дональд трамп
нпо
usaid
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863868875.jpg?1761263313
МЕХИКО, 24 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Колумбии, отказавшись от российских вертолетов Ми-17 по приказу из Вашингтона, утратили способность к масштабным операциям - этим приказам США никогда не нужно было следовать, заявил президент страны Густаво Петро. Вооруженные силы Колумбии располагают 19 российскими вертолетами Ми-17, сообщал ранее РИА Новости посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра. По его словам, сложности с обслуживанием этих машин связаны с санкциями против российского ОПК и финансовых структур. "Когда началась война на Украине, Соединённые Штаты отдали приказ, именно приказ, который, по моему мнению, никогда не следовало выполнять, - оставить вертолёты без обслуживания российскими компаниями. Сделав это, армия до сих пор утратила способность к масштабным операциям", - сказал Петро в ходе пресс-конференции в Боготе для зарубежных СМИ. Президент Колумбии пояснил, что поставленные из США в виде военной помощи вертолеты Black Hawk решают другие задачи и не подходят для массовой оперативной переброски подразделений. "Представьте, что идёт захват - посёлок где-то в горах, в Кордильере Кауки, где часто происходят наши действия, или в Кататумбо. Эти вертолёты прибывают, но не могут высадить личный состав, оставив трех человек в окружении сотни вооружённых, или пятидесяти. То есть они могут вести боевые действия только с воздуха, используя имеющееся оружие, но мы не можем войти и занять территорию, пока не пройдёт время, необходимое для подхода крупных подразделений. Мы потеряли боеспособность", - добавил Петро. Эти заявления колумбийского политика были сделаны в ходе обсуждения отмены военной и финансовой помощи со стороны США, о чем на фоне конфликта с Петро заявил президент США Дональд Трамп. Отмена финансовой помощи США, как указал Густаво Петро, ничего не значит для правительства Колумбии, поскольку она поступает не в бюджет, а в "НПО, которыми управляет USAID, как правило, американского происхождения". Что касается военной помощи, то ее отмена, по словам Петро, "принесет некоторые проблемы". "Вертолёты Black Hawk служат не для переброски войск, как можно понять по их размеру, а для ведения боевых действий ... Они полезны, но если (США) заберут помощь, угрожают тем, что заберут и вертолёты. Это будет главным источником проблемы", - пояснил президент. По словам политика, потеря боеспособности колумбийской армии связана прежде всего с зависимостью от внешней помощи, которая "может прийти, может не прийти, её урезают, потом увеличивают". "Сейчас, в текущем бюджете, и в следующем, и в так называемых будущих бюджетных циклах, мы заложили средства, которые позволят заменить эти подарки, которые вовсе не подарки, и приобрести оружие, соответствующее характеру конфликта, который всё ещё переживает Колумбия", - заключил Петро.
сша
колумбия
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, колумбия, вашингтон, дональд трамп, нпо, usaid
Экономика, Мировая экономика, США, КОЛУМБИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, НПО, USAID
02:41 24.10.2025 (обновлено: 02:48 24.10.2025)
 
Петро отметил негативный эффект отказа армии Колумбии от российских Ми-17

Президент Колумбии Петро: отказ от российских Ми-17 лишил армию способности к операциям

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 24 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Колумбии, отказавшись от российских вертолетов Ми-17 по приказу из Вашингтона, утратили способность к масштабным операциям - этим приказам США никогда не нужно было следовать, заявил президент страны Густаво Петро.
Вооруженные силы Колумбии располагают 19 российскими вертолетами Ми-17, сообщал ранее РИА Новости посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра. По его словам, сложности с обслуживанием этих машин связаны с санкциями против российского ОПК и финансовых структур.
"Когда началась война на Украине, Соединённые Штаты отдали приказ, именно приказ, который, по моему мнению, никогда не следовало выполнять, - оставить вертолёты без обслуживания российскими компаниями. Сделав это, армия до сих пор утратила способность к масштабным операциям", - сказал Петро в ходе пресс-конференции в Боготе для зарубежных СМИ.
Президент Колумбии пояснил, что поставленные из США в виде военной помощи вертолеты Black Hawk решают другие задачи и не подходят для массовой оперативной переброски подразделений.
"Представьте, что идёт захват - посёлок где-то в горах, в Кордильере Кауки, где часто происходят наши действия, или в Кататумбо. Эти вертолёты прибывают, но не могут высадить личный состав, оставив трех человек в окружении сотни вооружённых, или пятидесяти. То есть они могут вести боевые действия только с воздуха, используя имеющееся оружие, но мы не можем войти и занять территорию, пока не пройдёт время, необходимое для подхода крупных подразделений. Мы потеряли боеспособность", - добавил Петро.
Эти заявления колумбийского политика были сделаны в ходе обсуждения отмены военной и финансовой помощи со стороны США, о чем на фоне конфликта с Петро заявил президент США Дональд Трамп.
Отмена финансовой помощи США, как указал Густаво Петро, ничего не значит для правительства Колумбии, поскольку она поступает не в бюджет, а в "НПО, которыми управляет USAID, как правило, американского происхождения". Что касается военной помощи, то ее отмена, по словам Петро, "принесет некоторые проблемы".
"Вертолёты Black Hawk служат не для переброски войск, как можно понять по их размеру, а для ведения боевых действий ... Они полезны, но если (США) заберут помощь, угрожают тем, что заберут и вертолёты. Это будет главным источником проблемы", - пояснил президент.
По словам политика, потеря боеспособности колумбийской армии связана прежде всего с зависимостью от внешней помощи, которая "может прийти, может не прийти, её урезают, потом увеличивают".
"Сейчас, в текущем бюджете, и в следующем, и в так называемых будущих бюджетных циклах, мы заложили средства, которые позволят заменить эти подарки, которые вовсе не подарки, и приобрести оружие, соответствующее характеру конфликта, который всё ещё переживает Колумбия", - заключил Петро.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКОЛУМБИЯВАШИНГТОНДональд ТрампНПОUSAID
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала