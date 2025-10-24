https://1prime.ru/20251024/makron-863911114.html
"Брижит нанесет ему удар". Французы высмеяли Макрона
"Брижит нанесет ему удар". Французы высмеяли Макрона - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Брижит нанесет ему удар". Французы высмеяли Макрона
Читатели Le Figaro оказались озадачены высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил поддержку санкциям США, утверждая, что они нанесут...
2025-10-24T21:44+0300
2025-10-24T21:44+0300
2025-10-24T21:44+0300
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro оказались озадачены высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона, который выразил поддержку санкциям США, утверждая, что они нанесут "массированный удар" по России. "Павлин распускает хвост, чистит перышки и горланит в европейском курятнике. А по сути... болтовня, одна болтовня", — написал пользователь."Подождем, когда Брижит нанесет ему свой "массированный удар" – тут-то он уже не будет так храбриться!" — язвительно прокомментировал другой читатель."Наш юнец ликует от всего, что может разжечь войну. В юности я заметил, что в любой стае всегда найдется шавка, что подстрекает к драке, но которой никогда нет на месте, когда доходит до дела!" — отметил очередной комментатор."В отличие от Франции, Россия экономически гораздо менее зависима. Приветствовал ли Макрон американские санкции против Европы? Для нашего президента повышение таможенных пошлин – это, наверное, подарок, который даст толчок нашей экономике", — подчеркнул еще один пользователь.Вчера США ввели санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур. Кроме того, Трамп объявил об отмене саммита с президентом Владимиром Путиным в Будапеште, хоть и заявил, что планирует встретиться с ним в будущем. Российский президент охарактеризовал новые санкции как недружественный шаг, который не способствует укреплению отношений между странами. Он заверил, что эти ограничения не окажут значительного влияния на экономику страны: хотя некоторые потери возможны, энергетический сектор остаётся стабильным. Президент отметил, что Москва не намерена принимать решения под давлением.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
