Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Для России". Макрон сделал новое заявление - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/makron-863911832.html
"Для России". Макрон сделал новое заявление
"Для России". Макрон сделал новое заявление - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Для России". Макрон сделал новое заявление
Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал недавно введенные антироссийские санкции Соединенных Штатов как поворотный момент, сообщает Sky News. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T21:59+0300
2025-10-24T21:59+0300
россия
москва
вашингтон
запад
эммануэль макрон
владимир путин
роснефть
лукойл
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал недавно введенные антироссийские санкции Соединенных Штатов как поворотный момент, сообщает Sky News. "Американские санкции, несомненно, являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России", — заявил он. Макрон также отметил, что так называемая "коалиция желающих" якобы достигла значительных успехов в разрешении проблемы теневого флота России. В среду США анонсировали очередной пакет мер против России, в рамках которого санкции были наложены на "Роснефть", "Лукойл" и их дочерние структуры. Вашингтон объясняет введение новых санкций тем, что Москва якобы не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин охарактеризовал американские санкции как недружественный шаг, который не способствует укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что эти санкции существенно не повлияют на экономическую стабильность страны, и выразил надежду, что их действие не вызовет серьезных изменений на мировом энергетическом рынке. Путин также отметил, что ни одно государство, которое себя уважает, никогда ничего не решает под давлением, и Россия считает себя одним из таких государств. Российские власти неоднократно заявляли, что страна справится с давлением санкций, которые Запад начал оказывать ещё несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкционных мер против России. В западных же странах нередко можно услышать, что такие санкции не приносят ожидаемых результатов.
https://1prime.ru/20251024/rossiya-863910972.html
https://1prime.ru/20251024/tramp-863908823.html
москва
вашингтон
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, вашингтон, запад, эммануэль макрон, владимир путин, роснефть, лукойл, санкции против рф
РОССИЯ, МОСКВА, ВАШИНГТОН, ЗАПАД, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Роснефть, Лукойл, санкции против РФ
21:59 24.10.2025
 
"Для России". Макрон сделал новое заявление

Sky News: Макрон назвал антироссийские санкции США поворотным моментом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал недавно введенные антироссийские санкции Соединенных Штатов как поворотный момент, сообщает Sky News.
"Американские санкции, несомненно, являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России", — заявил он.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России
21:39
Макрон также отметил, что так называемая "коалиция желающих" якобы достигла значительных успехов в разрешении проблемы теневого флота России.
В среду США анонсировали очередной пакет мер против России, в рамках которого санкции были наложены на "Роснефть", "Лукойл" и их дочерние структуры. Вашингтон объясняет введение новых санкций тем, что Москва якобы не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал американские санкции как недружественный шаг, который не способствует укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что эти санкции существенно не повлияют на экономическую стабильность страны, и выразил надежду, что их действие не вызовет серьезных изменений на мировом энергетическом рынке. Путин также отметил, что ни одно государство, которое себя уважает, никогда ничего не решает под давлением, и Россия считает себя одним из таких государств.
Российские власти неоднократно заявляли, что страна справится с давлением санкций, которые Запад начал оказывать ещё несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкционных мер против России. В западных же странах нередко можно услышать, что такие санкции не приносят ожидаемых результатов.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Много шума". В США дали Трампу совет после шага против России
20:24
 
РОССИЯМОСКВАВАШИНГТОНЗАПАДЭммануэль МакронВладимир ПутинРоснефтьЛукойлсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала