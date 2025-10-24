"Для России". Макрон сделал новое заявление

https://1prime.ru/20251024/makron-863911832.html

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал недавно введенные антироссийские санкции Соединенных Штатов как поворотный момент, сообщает Sky News. "Американские санкции, несомненно, являются поворотным моментом. Их эффективность, безусловно, должна повлиять на финансирование войны для России", — заявил он. Макрон также отметил, что так называемая "коалиция желающих" якобы достигла значительных успехов в разрешении проблемы теневого флота России. В среду США анонсировали очередной пакет мер против России, в рамках которого санкции были наложены на "Роснефть", "Лукойл" и их дочерние структуры. Вашингтон объясняет введение новых санкций тем, что Москва якобы не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин охарактеризовал американские санкции как недружественный шаг, который не способствует укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что эти санкции существенно не повлияют на экономическую стабильность страны, и выразил надежду, что их действие не вызовет серьезных изменений на мировом энергетическом рынке. Путин также отметил, что ни одно государство, которое себя уважает, никогда ничего не решает под давлением, и Россия считает себя одним из таких государств. Российские власти неоднократно заявляли, что страна справится с давлением санкций, которые Запад начал оказывать ещё несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает смелости признать неэффективность санкционных мер против России. В западных же странах нередко можно услышать, что такие санкции не приносят ожидаемых результатов.

