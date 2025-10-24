https://1prime.ru/20251024/nabiullina--863896811.html

Набиуллина оценила влияние санкций Запада на российскую экономику

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные санкции направлены на ограничение экспорта сырьевых товаров РФ, это негативный внешний фактор, но многое зависит от адаптации экономики к ним, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что санкции направлены на ограничение, прежде всего, экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точно влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям", - сказала она.

