Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила влияние санкций Запада на российскую экономику - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20251024/nabiullina--863896811.html
Набиуллина оценила влияние санкций Запада на российскую экономику
Набиуллина оценила влияние санкций Запада на российскую экономику - 24.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила влияние санкций Запада на российскую экономику
Западные санкции направлены на ограничение экспорта сырьевых товаров РФ, это негативный внешний фактор, но многое зависит от адаптации экономики к ним, заявила... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T15:25+0300
2025-10-24T15:25+0300
банк россии
россия
финансы
рф
эльвира набиуллина
банк россии
запад
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_e9d7c635f86d32fb037b26068df9429b.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные санкции направлены на ограничение экспорта сырьевых товаров РФ, это негативный внешний фактор, но многое зависит от адаптации экономики к ним, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что санкции направлены на ограничение, прежде всего, экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точно влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям", - сказала она.
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896643.html
рф
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/08/856477013_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7964f9bb0278b83ea94146a2cab6b737.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, эльвира набиуллина, банк россии, запад, нефть
Банк России, РОССИЯ, Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина, Банк России, ЗАПАД, Нефть
15:25 24.10.2025
 
Набиуллина оценила влияние санкций Запада на российскую экономику

Набиуллина: российская экономика зависит от адаптации к западным санкциям

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Западные санкции направлены на ограничение экспорта сырьевых товаров РФ, это негативный внешний фактор, но многое зависит от адаптации экономики к ним, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что санкции направлены на ограничение, прежде всего, экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точно влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Многое будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям", - сказала она.
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Набиуллина рассказала об условиях для снижения инфляции
15:21
 
Банк РоссииРОССИЯФинансыРФЭльвира НабиуллинаБанк РоссииЗАПАДНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала