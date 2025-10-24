https://1prime.ru/20251024/putin--863894488.html

Путин проявил интерес к системе для борьбы с серым импортом

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заинтересовался возможностями создаваемой в России национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая станет элементом борьбы с серым импортом. Глава государства в пятницу провёл в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым. Глава ФТС подчеркнул необходимость системного подхода в вопросе противодействия серым схемам. "Для этого министерством финансов совместно с налоговой и таможенной службами ведётся работа по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров, так называемой СПОТ. В рамках реализации этой системы таможенные органы будут наделены полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС", - рассказал Пикалёв. Он отметил, что в пилотном варианте СПОТ начнёт действовать уже с 1 апреля 2026 года, а в полном объёме заработает с 1 июля следующего года. "А что это за ожидание товаров?", - поинтересовался президент. Как пояснил глава ФТС, машина, перевозящая груз, который планируется реализовать на российском рынке, не сможет пересечь границу без подтверждения налогового резидента в РФ о том, что он действительно ожидает эту товарную партию. "Иначе катаются туда-сюда... Понятно. И пользуются соответствующими преимуществами Евразэс", - отреагировал Путин. Пикалёв добавил, что благодаря этому механизму таможенники точно будут знать, что есть конкретный грузополучатель, который ждёт именно этот товар. "Это как элемент борьбы с серым импортом, да?", - уточнил президент. Руководитель ФТС подтвердил, что работа системы направлена на это.

