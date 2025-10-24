Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин проявил интерес к системе для борьбы с серым импортом - 24.10.2025
Путин проявил интерес к системе для борьбы с серым импортом
Путин проявил интерес к системе для борьбы с серым импортом
2025-10-24T14:53+0300
2025-10-24T14:53+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
фтс
еаэс
евразэс
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заинтересовался возможностями создаваемой в России национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая станет элементом борьбы с серым импортом. Глава государства в пятницу провёл в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым. Глава ФТС подчеркнул необходимость системного подхода в вопросе противодействия серым схемам. "Для этого министерством финансов совместно с налоговой и таможенной службами ведётся работа по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров, так называемой СПОТ. В рамках реализации этой системы таможенные органы будут наделены полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС", - рассказал Пикалёв. Он отметил, что в пилотном варианте СПОТ начнёт действовать уже с 1 апреля 2026 года, а в полном объёме заработает с 1 июля следующего года. "А что это за ожидание товаров?", - поинтересовался президент. Как пояснил глава ФТС, машина, перевозящая груз, который планируется реализовать на российском рынке, не сможет пересечь границу без подтверждения налогового резидента в РФ о том, что он действительно ожидает эту товарную партию. "Иначе катаются туда-сюда... Понятно. И пользуются соответствующими преимуществами Евразэс", - отреагировал Путин. Пикалёв добавил, что благодаря этому механизму таможенники точно будут знать, что есть конкретный грузополучатель, который ждёт именно этот товар. "Это как элемент борьбы с серым импортом, да?", - уточнил президент. Руководитель ФТС подтвердил, что работа системы направлена на это.
россия, рф, владимир путин, фтс, еаэс, евразэс
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ФТС, ЕАЭС, ЕврАзЭС
14:53 24.10.2025
 
Путин проявил интерес к системе для борьбы с серым импортом

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заинтересовался возможностями создаваемой в России национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая станет элементом борьбы с серым импортом.
Глава государства в пятницу провёл в Кремле рабочую встречу с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалёвым. Глава ФТС подчеркнул необходимость системного подхода в вопросе противодействия серым схемам.
"Для этого министерством финансов совместно с налоговой и таможенной службами ведётся работа по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров, так называемой СПОТ. В рамках реализации этой системы таможенные органы будут наделены полномочиями по контролю наличия подтверждения информации о предстоящей поставке товаров из стран ЕАЭС", - рассказал Пикалёв.
Он отметил, что в пилотном варианте СПОТ начнёт действовать уже с 1 апреля 2026 года, а в полном объёме заработает с 1 июля следующего года.
"А что это за ожидание товаров?", - поинтересовался президент.
Как пояснил глава ФТС, машина, перевозящая груз, который планируется реализовать на российском рынке, не сможет пересечь границу без подтверждения налогового резидента в РФ о том, что он действительно ожидает эту товарную партию.
"Иначе катаются туда-сюда... Понятно. И пользуются соответствующими преимуществами Евразэс", - отреагировал Путин.
Пикалёв добавил, что благодаря этому механизму таможенники точно будут знать, что есть конкретный грузополучатель, который ждёт именно этот товар.
"Это как элемент борьбы с серым импортом, да?", - уточнил президент.
Руководитель ФТС подтвердил, что работа системы направлена на это.
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Глава ФТС рассказал о перечислениях ведомства в бюджет в 2025 году
Экономика РОССИЯ РФ Владимир Путин ФТС ЕАЭС ЕврАзЭС
 
 
