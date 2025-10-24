https://1prime.ru/20251024/rynok-863910310.html

Российский рынок акций упал на один процент

Российский рынок акций упал на один процент - 24.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций упал на один процент

Российский рынок акций по итогам основной сессии пятницы снизился на 1% и ощутимо упал по итогам всей недели из-за сложной геополитики, следует из данных... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T21:16+0300

2025-10-24T21:16+0300

2025-10-24T21:16+0300

экономика

рынок

россия

рф

сша

сергей суверов

мосбиржа

ртс

роснефть

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основной сессии пятницы снизился на 1% и ощутимо упал по итогам всей недели из-за сложной геополитики, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,04%, до 2543,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,26% до 1053,30 пункта, долларовый РТС снизился на 0,68%, до 989,72 пункта. Рост юаневого индекса объясняется сильным падением китайской валюты на Мосбирже - на 23 копейки, до 11,15 рубля. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,49%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,34%, РТС - на 6,50%. Рынок под давлениемРоссийский рынок акций в основную сессию колебался немного ниже уровня предыдущего закрытия, оставаясь в районе отметки 2550 пунктов по индексу Мосбиржи. Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 16,5% годовых повысило волатильность рынка. Вначале он отреагировал ростом на факт снижения ставки. Однако затем, видимо, на фоне жесткой риторики регулятора перешел к снижению. "В целом же, индекс Мосбиржи продолжил снижение, оказавшись под влиянием сразу нескольких негативных факторов. Ключевое давление оказало ужесточение санкционного режима - против крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций. Дополнительную неопределенность внесла отмена запланированной встречи лидеров РФ и США в Будапеште", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги АФК "Система" (-6,2%), "Ростелекома" (-3,2%), "Мосэнерго" (-2,5%). Подорожали бумаги "Полюса" (+1%), "Фосагро" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%). Акции "Позитива" (-2%) росли с утра на сообщениях о возможном выделении бизнес-направлений в "дочки" с привлечением в них инвесторов, говорит Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Однако к закрытию сессии бумаги ушли в минус на фоне фиксации прибыли игроками", - добавляет он. ПрогнозыВ первой половине завершающейся недели на российском фондовом рынке преобладал позитивный настрой, однако с приближением к концу рабочей недели ситуация начала кардинально меняться - количество продавцов стало значительно превышать покупателей, отмечает Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Новость о готовности правительства РФ отложить отмену льгот по НДС для производителей ПО не смогла переломить скепсис инвесторов в отношении перспектив акций компаний ИТ-сектора на этой неделе. В отраслевом разрезе инвесторы наращивали покупки бумаг сектора энергетики (+6,6% н/н). В аутсайдерах были бумаги компаний из отраслей технологий (-44,9%)", - добавляет он. Что касается решения ЦБ РФ по ключевой ставке, то рынок акций от него будет, скорее, разочарован, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "ЦБ не готов к быстрому снижению ставки. Основной риск - геополитика и влияние уже принятых или дополнительных санкций", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251024/rynok-863906875.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, рф, сша, сергей суверов, мосбиржа, ртс, роснефть, акции