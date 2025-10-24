Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе испугались влияния на США последствий санкций против России - 24.10.2025, ПРАЙМ
На Западе испугались влияния на США последствий санкций против России
Санкции, которые Соединенные Штаты наложили на российские нефтяные компании, могут оказаться контрпродуктивными для самого Вашингтона, пишет Financial Times. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 октября — РИА Новости. Санкции, которые Соединенные Штаты наложили на российские нефтяные компании, могут оказаться контрпродуктивными для самого Вашингтона, пишет Financial Times. "Если цена (на нефть. — Прим. Ред.) значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники", — отметил управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн в интервью изданию.В сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке администрации США придется контролировать рост цен на топливо — важный индикатор успешности экономической политики президента Дональда Трампа в борьбе с инфляцией, подчеркнул он. По словам эксперта по нефтяной промышленности Скотта Шеффилда, президент США выбрал не поставлять ракеты Tomahawk для обострения ситуации вокруг конфликта на Украине, сосредоточившись на введении новых ограничений для Москвы, что считается "менее рискованным" вариантом.Министерство финансов США в среду внесло "Роснефть", "Лукойл" и 34 связанных с ними дочерних компании в новый пакет санкций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции со стороны Минфина США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" не создадут значительных проблем для России, поскольку у нее выработан устойчивый иммунитет к таким мерам. Однако, по ее словам, они передают контрпродуктивный сигнал, особенно в контексте урегулирования ситуации в Украине.
На Западе испугались влияния на США последствий санкций против России

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
МОСКВА, 24 октября — РИА Новости. Санкции, которые Соединенные Штаты наложили на российские нефтяные компании, могут оказаться контрпродуктивными для самого Вашингтона, пишет Financial Times.
"Если цена (на нефть. — Прим. Ред.) значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники", — отметил управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн в интервью изданию.
В сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке администрации США придется контролировать рост цен на топливо — важный индикатор успешности экономической политики президента Дональда Трампа в борьбе с инфляцией, подчеркнул он.
По словам эксперта по нефтяной промышленности Скотта Шеффилда, президент США выбрал не поставлять ракеты Tomahawk для обострения ситуации вокруг конфликта на Украине, сосредоточившись на введении новых ограничений для Москвы, что считается "менее рискованным" вариантом.
Министерство финансов США в среду внесло "Роснефть", "Лукойл" и 34 связанных с ними дочерних компании в новый пакет санкций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции со стороны Минфина США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" не создадут значительных проблем для России, поскольку у нее выработан устойчивый иммунитет к таким мерам. Однако, по ее словам, они передают контрпродуктивный сигнал, особенно в контексте урегулирования ситуации в Украине.
 
