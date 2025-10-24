https://1prime.ru/20251024/sanktsii-863871395.html

На Западе испугались влияния на США последствий санкций против России

На Западе испугались влияния на США последствий санкций против России - 24.10.2025, ПРАЙМ

На Западе испугались влияния на США последствий санкций против России

Санкции, которые Соединенные Штаты наложили на российские нефтяные компании, могут оказаться контрпродуктивными для самого Вашингтона, пишет Financial Times. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T06:58+0300

2025-10-24T06:58+0300

2025-10-24T06:58+0300

сша

украина

запад

дональд трамп

мария захарова

роснефть

лукойл

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg

МОСКВА, 24 октября — РИА Новости. Санкции, которые Соединенные Штаты наложили на российские нефтяные компании, могут оказаться контрпродуктивными для самого Вашингтона, пишет Financial Times. "Если цена (на нефть. — Прим. Ред.) значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники", — отметил управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн в интервью изданию.В сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке администрации США придется контролировать рост цен на топливо — важный индикатор успешности экономической политики президента Дональда Трампа в борьбе с инфляцией, подчеркнул он. По словам эксперта по нефтяной промышленности Скотта Шеффилда, президент США выбрал не поставлять ракеты Tomahawk для обострения ситуации вокруг конфликта на Украине, сосредоточившись на введении новых ограничений для Москвы, что считается "менее рискованным" вариантом.Министерство финансов США в среду внесло "Роснефть", "Лукойл" и 34 связанных с ними дочерних компании в новый пакет санкций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции со стороны Минфина США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" не создадут значительных проблем для России, поскольку у нее выработан устойчивый иммунитет к таким мерам. Однако, по ее словам, они передают контрпродуктивный сигнал, особенно в контексте урегулирования ситуации в Украине.

сша

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, запад, дональд трамп, мария захарова, роснефть, лукойл, financial times