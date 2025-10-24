https://1prime.ru/20251024/stavka-863892438.html

"Полтаблетки". Банк России показал больше, чем хотел

"Полтаблетки". Банк России показал больше, чем хотел - 24.10.2025, ПРАЙМ

"Полтаблетки". Банк России показал больше, чем хотел

Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5%. Решение не стало неожиданным для рынка – часть участников рынка допускала такой исход. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T14:23+0300

2025-10-24T14:23+0300

2025-10-24T14:23+0300

мнения аналитиков

банки

финансы

михаил васильев

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863892438.jpg?1761304994

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5%. Решение не стало неожиданным для рынка – часть участников рынка допускала такой исход.Динамика инфляции в целом укладывается в базовый прогноз ЦБ, недавнее ускорение инфляции вызвано разовыми факторами, денежно-кредитные условия остаются жёсткими, а экономика продолжает замедляться.Поэтому Банк России мог немного снизить ключевую ставку, чтобы, в том числе, уменьшить риски переохлаждения экономики.Денежно-кредитная политика остаётся жёсткой, что поможет сдержать недавнее ускорение инфляции и охладить повышенные инфляционные ожидания.Мы полагаем, что годовая инфляция к концу года снизится до 6,6% с текущих 8,2% благодаря высокой ключевой ставке, охлаждению внутреннего спроса и крепкому курсу рубля.Прогноз на следующие заседанияБанк России сохранил жёсткую риторику и нейтральный сигнал: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий".ЦБ сузил прогноз по инфляции на конец года до 6,5-7% с 6-7% и дал прогноз по средней ставке в остаток года в диапазоне 16,4-16,5%. Это означает, что на конец года ключевая ставка может составить 16,0-16,5%.Учитывая наш прогноз по инфляции на конец года в 6,6%, мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 19 декабря снова снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 16%.В пессимистичном сценарии, если инфляция не замедлится в ближайшие месяцы, мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 19 декабря может сохранить ключевую ставку 16,5%.Банк России повысил прогноз по инфляции на конец 2026 года до 4-5% с 4% и существенно повысил прогноз по средней ставке на следующий год до 13-15% с 12-13%.К концу 2026 года мы ожидаем снижения годовой инфляции до 5,6% и снижения ключевой ставки до 14%. Среднюю ключевую ставку в 2026 году мы прогнозируем на уровне 15,1%.Влияние решения ЦБ на ставки в экономикеМы полагаем, что в ближайшие недели ставки по депозитам и ставки по кредитам могут снизиться на сопоставимую величину (-50 б.п.).По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам второй декады октября снизилась до 15,45% - это минимум за 17 месяцев.Мы считаем, что открывать депозит сейчас по-прежнему выгодно.Годовая инфляция сейчас составляет 8,2%, и мы ожидаем её замедления до 6,6% к концу этого года и до 5,6% к концу следующего года. Поэтому имеется возможность зафиксировать высокие реальные ставки на длительный срок.Монетарная политика в ближайшие месяцы останется жёсткой и продолжит охлаждать потребительский и инвестиционный спрос, охлаждать кредитование, поддерживать сберегательную модель граждан и бизнеса.В результате мы ожидаем замедления роста экономики в этом году до 0,8% после 4,3% в прошлом году.Влияние на курс рубляРублевая процентная ставка в реальном выражении с поправкой на инфляцию остаётся крайне высокой, что продолжит оказывать поддержку рублю.С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях.С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).Кроме этого, высокая ставка в рублях делает крайне дорогой спекулятивную игру против рубля.Также экспортёрам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях для финансирования текущих рублевых расходов.Наконец в пользу рубля выступают продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,5 млрд руб. в день и пониженный спрос на валюту для оттока капитала и для погашения внешних долгов.Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели и в целом до конца года останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 78-84 за доллар, 10,9-11,7 за юань, 91-98 за евро.Влияние на фондовый рынок и инвесторовНесмотря на текущее снижение ключевой ставки, Банк России показал, что высокая ключевая ставка останется и в следующем году.Дальнейшие темпы снижения ключевой ставки существенно замедлятся на фоне преобладания проинфляционных рисков.Поэтому мы полагаем, что в ближайшие месяцы жёсткая монетарная политика продолжит оказывать сдерживающее влияние на рынок облигаций и рынок акций.Кроме этого, важным фактором неопределенности для российских рынков остаётся развитие геополитической ситуации.С точки зрения инвестора, мы считаем разумным держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным развитиям событий в геополитике и внутренней монетарной политике.Мы не ожидаем значимого роста цен облигаций и акций в ближайшие месяцы.Поэтому консервативным инвесторам пока разумно выбирать депозиты (с доходностью 13-16%), фонды ликвидности (15-16%) и другие защитные инструменты (надёжные облигации с постоянным и переменным купоном).Часть портфеля можно держать в длинных ОФЗ и акциях на случай реального улучшения в геополитике, замедления инфляции и продолжения снижения ключевой ставки.На случай возможного ослабления рубля разумно держать в портфеле валютные активы, в том числе замещающие облигации и золото.Автор - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

https://1prime.ru/20251024/tsb-863892073.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

мнения аналитиков, банки, финансы, михаил васильев, совкомбанк