СМИ рассказали, что произойдет на Украине после хода США против России - 24.10.2025
СМИ рассказали, что произойдет на Украине после хода США против России
СМИ рассказали, что произойдет на Украине после хода США против России - 24.10.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что произойдет на Украине после хода США против России
Новые санкции, введенные США против России, не приведут к завершению конфликта на Украине, об этом пишет издание UnHerd. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:16+0300
2025-10-24T13:22+0300
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Новые санкции, введенные США против России, не приведут к завершению конфликта на Украине, об этом пишет издание UnHerd.&quot;&quot;Антироссийские “ястребы” и сторонники Украины в США и Европе рукоплескали, сочтя этот шаг прорывом и признаком того, что Вашингтон, наконец, готов возложить на Москву реальные издержки и что президент Дональд Трамп становится жестче с Владимиром Путиным. Ни то, ни другое утверждение не соответствует действительности. Скорее всего, санкции окажут лишь незначительное влияние на экономику России и едва ли изменят ход конфликта — не говоря уже о том, чтобы приблизить его окончание&quot;, — отмечается в статье.Автор материала также полагает, что новые американские ограничения, вероятно, не будут строго соблюдаться.В преддверии этого события Путин назвал американские санкции враждебным шагом, который не содействует укреплению отношений между Россией и США.На этой неделе Соединенные Штаты объявили о введении нового пакета санкций против России, который включает меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних структур. Помимо этого, Трамп сообщил об отмене встречи с российским президентом в Будапеште, но выразил намерение провести встречу в будущем.
13:16 24.10.2025 (обновлено: 13:22 24.10.2025)
 
СМИ рассказали, что произойдет на Украине после хода США против России

UnHerd: новые санкции США против России не завершат конфликт на Украине

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Новые санкции, введенные США против России, не приведут к завершению конфликта на Украине, об этом пишет издание UnHerd.

""Антироссийские “ястребы” и сторонники Украины в США и Европе рукоплескали, сочтя этот шаг прорывом и признаком того, что Вашингтон, наконец, готов возложить на Москву реальные издержки и что президент Дональд Трамп становится жестче с Владимиром Путиным. Ни то, ни другое утверждение не соответствует действительности. Скорее всего, санкции окажут лишь незначительное влияние на экономику России и едва ли изменят ход конфликта — не говоря уже о том, чтобы приблизить его окончание", — отмечается в статье.

Автор материала также полагает, что новые американские ограничения, вероятно, не будут строго соблюдаться.
В преддверии этого события Путин назвал американские санкции враждебным шагом, который не содействует укреплению отношений между Россией и США.
На этой неделе Соединенные Штаты объявили о введении нового пакета санкций против России, который включает меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних структур. Помимо этого, Трамп сообщил об отмене встречи с российским президентом в Будапеште, но выразил намерение провести встречу в будущем.
