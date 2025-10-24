https://1prime.ru/20251024/ukraina-863886918.html

СМИ рассказали, что произойдет на Украине после хода США против России

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Новые санкции, введенные США против России, не приведут к завершению конфликта на Украине, об этом пишет издание UnHerd.""Антироссийские “ястребы” и сторонники Украины в США и Европе рукоплескали, сочтя этот шаг прорывом и признаком того, что Вашингтон, наконец, готов возложить на Москву реальные издержки и что президент Дональд Трамп становится жестче с Владимиром Путиным. Ни то, ни другое утверждение не соответствует действительности. Скорее всего, санкции окажут лишь незначительное влияние на экономику России и едва ли изменят ход конфликта — не говоря уже о том, чтобы приблизить его окончание", — отмечается в статье.Автор материала также полагает, что новые американские ограничения, вероятно, не будут строго соблюдаться.В преддверии этого события Путин назвал американские санкции враждебным шагом, который не содействует укреплению отношений между Россией и США.На этой неделе Соединенные Штаты объявили о введении нового пакета санкций против России, который включает меры против компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних структур. Помимо этого, Трамп сообщил об отмене встречи с российским президентом в Будапеште, но выразил намерение провести встречу в будущем.

