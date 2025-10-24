Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вице-президент Венесуэлы обвинила США в попытке украсть венесуэльский газ - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251024/vitse-prezident-863867290.html
Вице-президент Венесуэлы обвинила США в попытке украсть венесуэльский газ
Вице-президент Венесуэлы обвинила США в попытке украсть венесуэльский газ - 24.10.2025, ПРАЙМ
Вице-президент Венесуэлы обвинила США в попытке украсть венесуэльский газ
США пытаются украсть венесуэльские ресурсы нефти и газа, а также помешать реализации газовых соглашений страны с государствами Карибского бассейна, заявила... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T01:02+0300
2025-10-24T01:02+0300
энергетика
нефть
экономика
венесуэла
сша
карибский регион
shell
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863867290.jpg?1761256941
МЕХИКО, 24 окт - ПРАЙМ. США пытаются украсть венесуэльские ресурсы нефти и газа, а также помешать реализации газовых соглашений страны с государствами Карибского бассейна, заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на Форуме стран-экспортёров газа. "Хочу воспользоваться этой площадкой, чтобы осудить воинственную угрозу Соединённых Штатов против Венесуэлы и против стран Карибского региона. Они пытаются украсть наши углеводородные ресурсы - нефть, газ, - но также стремятся, и я хочу это подчеркнуть, - они стремятся нарушить соглашения, которые Венесуэла заключила с Карибами", - сказала Родригес, выступление которой показал телеканал VTV. По словам вице-президента, США "продают фантазии" одному из правительств Карибского региона, рассчитывая украсть венесуэльский газ. Накануне на бизнес-форуме Venezuela Productiva 2025 Родригес предупредила об этом премьера Тринидад и Тобаго, заявив, что правительство этой страны обязано будет оплатить весь полученный из Венесуэлы газ, имея в виду разработку совместно с Shell газового месторождения "Дракон" в венесуэльских водах. Политик отметила, что роль газа в будущем будет определяться геополитикой, которая окажет влияние как на предложение, так и на спрос на мировом энергетическом рынке. "Экономический и демографический рост будет стимулировать спрос на энергию, и, по оценкам, к 2040 году 70% мирового энергопотребления будет приходиться на глобальный Юг. К 2050 году численность населения увеличится более чем на 1,5 миллиарда человек, главным образом в развивающихся странах, где этот рост будет вдвое выше, чем в развитых", - добавила вице-президент.
венесуэла
сша
карибский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, карибский регион, shell
Энергетика, Нефть, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Карибский регион, Shell
01:02 24.10.2025
 
Вице-президент Венесуэлы обвинила США в попытке украсть венесуэльский газ

Вице-президент Венесуэлы Родригес: США пытаются украсть венесуэльский газ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 24 окт - ПРАЙМ. США пытаются украсть венесуэльские ресурсы нефти и газа, а также помешать реализации газовых соглашений страны с государствами Карибского бассейна, заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на Форуме стран-экспортёров газа.
"Хочу воспользоваться этой площадкой, чтобы осудить воинственную угрозу Соединённых Штатов против Венесуэлы и против стран Карибского региона. Они пытаются украсть наши углеводородные ресурсы - нефть, газ, - но также стремятся, и я хочу это подчеркнуть, - они стремятся нарушить соглашения, которые Венесуэла заключила с Карибами", - сказала Родригес, выступление которой показал телеканал VTV.
По словам вице-президента, США "продают фантазии" одному из правительств Карибского региона, рассчитывая украсть венесуэльский газ. Накануне на бизнес-форуме Venezuela Productiva 2025 Родригес предупредила об этом премьера Тринидад и Тобаго, заявив, что правительство этой страны обязано будет оплатить весь полученный из Венесуэлы газ, имея в виду разработку совместно с Shell газового месторождения "Дракон" в венесуэльских водах.
Политик отметила, что роль газа в будущем будет определяться геополитикой, которая окажет влияние как на предложение, так и на спрос на мировом энергетическом рынке.
"Экономический и демографический рост будет стимулировать спрос на энергию, и, по оценкам, к 2040 году 70% мирового энергопотребления будет приходиться на глобальный Юг. К 2050 году численность населения увеличится более чем на 1,5 миллиарда человек, главным образом в развивающихся странах, где этот рост будет вдвое выше, чем в развитых", - добавила вице-президент.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАКарибский регионShell
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала