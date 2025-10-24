https://1prime.ru/20251024/vitse-prezident-863867290.html

Вице-президент Венесуэлы обвинила США в попытке украсть венесуэльский газ

Вице-президент Венесуэлы обвинила США в попытке украсть венесуэльский газ - 24.10.2025, ПРАЙМ

Вице-президент Венесуэлы обвинила США в попытке украсть венесуэльский газ

24.10.2025

МЕХИКО, 24 окт - ПРАЙМ. США пытаются украсть венесуэльские ресурсы нефти и газа, а также помешать реализации газовых соглашений страны с государствами Карибского бассейна, заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на Форуме стран-экспортёров газа. "Хочу воспользоваться этой площадкой, чтобы осудить воинственную угрозу Соединённых Штатов против Венесуэлы и против стран Карибского региона. Они пытаются украсть наши углеводородные ресурсы - нефть, газ, - но также стремятся, и я хочу это подчеркнуть, - они стремятся нарушить соглашения, которые Венесуэла заключила с Карибами", - сказала Родригес, выступление которой показал телеканал VTV. По словам вице-президента, США "продают фантазии" одному из правительств Карибского региона, рассчитывая украсть венесуэльский газ. Накануне на бизнес-форуме Venezuela Productiva 2025 Родригес предупредила об этом премьера Тринидад и Тобаго, заявив, что правительство этой страны обязано будет оплатить весь полученный из Венесуэлы газ, имея в виду разработку совместно с Shell газового месторождения "Дракон" в венесуэльских водах. Политик отметила, что роль газа в будущем будет определяться геополитикой, которая окажет влияние как на предложение, так и на спрос на мировом энергетическом рынке. "Экономический и демографический рост будет стимулировать спрос на энергию, и, по оценкам, к 2040 году 70% мирового энергопотребления будет приходиться на глобальный Юг. К 2050 году численность населения увеличится более чем на 1,5 миллиарда человек, главным образом в развивающихся странах, где этот рост будет вдвое выше, чем в развитых", - добавила вице-президент.

