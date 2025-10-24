Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Угроза потери". На Украине рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251024/vsu-863901331.html
"Угроза потери". На Украине рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО
"Угроза потери". На Украине рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Угроза потери". На Украине рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО
Истощение оборонительных сил Украины грозит ВСУ утратой контроля над несколькими важными областными центрами, сообщает "Страна.ua". | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T16:57+0300
2025-10-24T16:58+0300
спецоперация на украине
украина
днепропетровск
запорожье
владимир путин
валерий герасимов
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Истощение оборонительных сил Украины грозит ВСУ утратой контроля над несколькими важными областными центрами, сообщает "Страна.ua". "Фронт держится на пределе сил, над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум", — говорится в публикации. Линия обороны "критически истощена из-за острой нехватки личного состава". В соответствии с утверждением украинского волонтёра, на которую ссылается издание, на километр фронта иногда приходится всего 4-7 пехотинцев. Украинские военные и политики не раз заявляли о катастрофическом дефиците людей на фронте, при этом руководство страны не сообщает о значительных проблемах ВСУ на передовой. На улицах страны продолжается хаос с принудительной мобилизацией. Мужчины призывного возраста всеми возможными способами избегают призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в домах и не выходят на улицу. В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ неспособны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании своих позиций, что им удаётся за счёт переброски наиболее боеспособных солдат. В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия старалась замедлить российское наступление, но потерпела огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251024/rossiya-863897570.html
https://1prime.ru/20251024/rossiya-863899867.html
украина
днепропетровск
запорожье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, днепропетровск, запорожье, владимир путин, валерий герасимов, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Днепропетровск, ЗАПОРОЖЬЕ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ
16:57 24.10.2025 (обновлено: 16:58 24.10.2025)
 
"Угроза потери". На Украине рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО

Украинские вооруженные силы могут лишиться контроля над крупными областными центрами

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Истощение оборонительных сил Украины грозит ВСУ утратой контроля над несколькими важными областными центрами, сообщает "Страна.ua".
"Фронт держится на пределе сил, над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум", — говорится в публикации.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
На Западе сделали откровенное заявление о России
15:42
Линия обороны "критически истощена из-за острой нехватки личного состава". В соответствии с утверждением украинского волонтёра, на которую ссылается издание, на километр фронта иногда приходится всего 4-7 пехотинцев.
Украинские военные и политики не раз заявляли о катастрофическом дефиците людей на фронте, при этом руководство страны не сообщает о значительных проблемах ВСУ на передовой. На улицах страны продолжается хаос с принудительной мобилизацией. Мужчины призывного возраста всеми возможными способами избегают призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в домах и не выходят на улицу.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ неспособны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании своих позиций, что им удаётся за счёт переброски наиболее боеспособных солдат.
В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия старалась замедлить российское наступление, но потерпела огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Ни одна страна". На Западе обратились к Европе с предупреждением о России
16:27
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДнепропетровскЗАПОРОЖЬЕВладимир ПутинВалерий ГерасимовВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала