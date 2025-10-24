https://1prime.ru/20251024/vsu-863901331.html

"Угроза потери". На Украине рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО

"Угроза потери". На Украине рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО - 24.10.2025, ПРАЙМ

"Угроза потери". На Украине рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО

Истощение оборонительных сил Украины грозит ВСУ утратой контроля над несколькими важными областными центрами, сообщает "Страна.ua".

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Истощение оборонительных сил Украины грозит ВСУ утратой контроля над несколькими важными областными центрами, сообщает "Страна.ua". "Фронт держится на пределе сил, над Украиной нависла угроза потери крупных областных центров: Днепропетровска, Запорожья, Харькова и Сум", — говорится в публикации. Линия обороны "критически истощена из-за острой нехватки личного состава". В соответствии с утверждением украинского волонтёра, на которую ссылается издание, на километр фронта иногда приходится всего 4-7 пехотинцев. Украинские военные и политики не раз заявляли о катастрофическом дефиците людей на фронте, при этом руководство страны не сообщает о значительных проблемах ВСУ на передовой. На улицах страны продолжается хаос с принудительной мобилизацией. Мужчины призывного возраста всеми возможными способами избегают призыва: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в домах и не выходят на улицу. В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ неспособны проводить наступательные операции и сосредоточены на удержании своих позиций, что им удаётся за счёт переброски наиболее боеспособных солдат. В конце августа начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия старалась замедлить российское наступление, но потерпела огромные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Москве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

