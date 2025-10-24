Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО - 24.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО
Украинские военнослужащие, получившие ранения, не имеют возможности быть эвакуированными с поля боя или получить неотложную профессиональную медицинскую помощь, | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие, получившие ранения, не имеют возможности быть эвакуированными с поля боя или получить неотложную профессиональную медицинскую помощь, пишет Business Insider. "Оказание раненому медицинской помощи в течение "золотого часа" — первых 60 минут после тяжелой травмы — может стать решающим фактором в борьбе за жизнь. &lt;…&gt; В будущем, предупреждают генералы, такая роскошь может исчезнуть: в конфликте на Украине это уже произошло", — сообщил изданию западный инструктор майор Магуайр, руководивший подгруппой Interflex, которая работала с опытными украинскими бойцами. Он также добавил, что при получении ранения для украинских военных "эвакуация с поля боя невозможна", и они не могут выжить без специальной медицинской подготовки. В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что украинские силы неспособны проводить наступления и сосредоточены на удержании своих позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее подготовленных военных. В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась сдержать российское наступление, но понесла большие потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится в руках Москвы.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
запад, украина, москва, владимир путин, валерий герасимов
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Валерий Герасимов
22:56 24.10.2025
 
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО

Business Insider: раненым солдатам ВСУ недоступна эвакуация с поля боя

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие, получившие ранения, не имеют возможности быть эвакуированными с поля боя или получить неотложную профессиональную медицинскую помощь, пишет Business Insider.
"Оказание раненому медицинской помощи в течение "золотого часа" — первых 60 минут после тяжелой травмы — может стать решающим фактором в борьбе за жизнь. <…> В будущем, предупреждают генералы, такая роскошь может исчезнуть: в конфликте на Украине это уже произошло", — сообщил изданию западный инструктор майор Магуайр, руководивший подгруппой Interflex, которая работала с опытными украинскими бойцами.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Угроза потери". На Украине рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:57
Он также добавил, что при получении ранения для украинских военных "эвакуация с поля боя невозможна", и они не могут выжить без специальной медицинской подготовки.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что украинские силы неспособны проводить наступления и сосредоточены на удержании своих позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее подготовленных военных.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась сдержать российское наступление, но понесла большие потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится в руках Москвы.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину
Вчера, 21:32
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
