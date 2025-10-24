https://1prime.ru/20251024/vsu-863912482.html
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Уже произошло". На Западе рассказали о ситуации с ВСУ в зоне СВО
Украинские военнослужащие, получившие ранения, не имеют возможности быть эвакуированными с поля боя или получить неотложную профессиональную медицинскую помощь
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украинские военнослужащие, получившие ранения, не имеют возможности быть эвакуированными с поля боя или получить неотложную профессиональную медицинскую помощь, пишет Business Insider. "Оказание раненому медицинской помощи в течение "золотого часа" — первых 60 минут после тяжелой травмы — может стать решающим фактором в борьбе за жизнь. <…> В будущем, предупреждают генералы, такая роскошь может исчезнуть: в конфликте на Украине это уже произошло", — сообщил изданию западный инструктор майор Магуайр, руководивший подгруппой Interflex, которая работала с опытными украинскими бойцами. Он также добавил, что при получении ранения для украинских военных "эвакуация с поля боя невозможна", и они не могут выжить без специальной медицинской подготовки. В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что украинские силы неспособны проводить наступления и сосредоточены на удержании своих позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее подготовленных военных. В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась сдержать российское наступление, но понесла большие потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится в руках Москвы.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
