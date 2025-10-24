https://1prime.ru/20251024/vyplaty-863854883.html

Пенсионерам назвали три выплаты, которые нужно оформить до конца года

Пенсионерам назвали три выплаты, которые нужно оформить до конца года

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Многие меры федеральной и региональной поддержки пенсионеров осуществляются по заявлению, которое нужно подать вовремя, рассказала агентству “Прайм” Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Для федеральных льготников положены ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), а также набор социальных услуг (НСУ). В НСУ входят такие расходы как: приобретение лекарств по рецепту, оплата транспорта в случае проезда к месту лечения, оплата санаторно-курортного лечения.“Для того, чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 руб./мес.), необходимо подать соответствующее заявление”, - рассказала финансистПенсионеры, как известно, освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости, причем одного вида (квартиру, дом, гараж, комнату т.д.). Помимо этого, у них есть возможность получить налоговый вычет по имущественному налогу, но с учетом ряда ограничений. Так, при начислении налога за каждую квартиру из общей площади вычитают 20 кв. м, за каждый дом — 50 кв. м.Для получения налоговых льгот необходимо до 01 ноября текущего года подать заявление в ФНС с указанием объекта. Если заявления нет, то льгота будет предоставлена автоматически на самый дорогой объект недвижимости.Пенсионеры в возрасте старше 70 лет имеют также возможность получить субсидию на покрытие расходов по взносу на капремонт. Если пенсионеру уже исполнилось 70 лет, то размер компенсации составляет 50% от взноса, если 80 лет, то 100%. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо, помимо возраста, выполнение одного и двух условий: отсутствие работы и одинокое проживание; проживание с неработающими родственниками-пенсионерами; наличие у неработающих родственников, с которыми проживает пенсионер инвалидности I или II группы.Для получения компенсации пенсионеру необходимо сначала уплатить взнос, а потом по заявлению при наличии документов, доказывающих его уплату, понесенные расходы будут возмещены.На региональном уровне пенсионеры с низкими доходами имеют право получения субсидий на компенсацию расходов по оплате ЖКУ. Если расходы на ЖКУ, как доля от доходов, выше установленной в регионе нормы, то размер превышения возвращается в виде субсидии. Максимальный лимит расходов на ЖКУ на федеральном уровне составляет 22%, но, например, в Москве – это 10%, а в Петербурге – 14%. Подать документы на получение субсидии можно лично (через органы соцзащиты или через МФЦ) либо онлайн через сайт Госуслуг.Адресная социальная поддержка (например, дополнительные денежные выплаты, обеспечение продуктами и вещами, помощь соцработника) также доступна пенсионерам на региональном уровне. Для получения необходимо подать заявление в местное отделение соцзащиты или МФЦ. И лучше сделать это до конца года, чтобы в следующем году получать все, что полагается, заключила Финогенова.

