Япония намерена заключить мирный договор с Россией

ТОКИО, 24 окт – ПРАЙМ. Избранная во вторник премьером Японии Санаэ Такаити в своей программной речи в парламенте заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с РФ."Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор", - заявила премьер. Трансляция идет на сайте нижней палаты.Такаити стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Японии. Она придерживается правых взглядов. Входила в правительство покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ, начиная с его первого срока в 2006 году. Он называл ее "звездой консерваторов". Сама Такаити свой идеал политика видит в Маргарет Тетчер – "железной леди" Великобритании.Она также жестко высказалась относительно конфликта на Украине, назвав его якобы "односторонней попыткой изменить статус-кво".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2024 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

