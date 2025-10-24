https://1prime.ru/20251024/yuan-863907454.html
Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 11,15 руб
Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 11,15 руб - 24.10.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 11,15 руб
Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T19:28+0300
2025-10-24T19:28+0300
2025-10-24T19:28+0300
китайский юань
рынок
юань
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 23 копейки, до 11,15 рубля. За неделю юань упал также на 23 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,11-11,53 рубля.
https://1prime.ru/20251024/kurs--863903926.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5d3c85dfa89be24e4fbc949f9cfb9ab8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, юань, китай
Китайский юань, Рынок, юань, КИТАЙ
Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 11,15 руб
Курс юаня расчетами завтра к закрытию за день торгов упал на 23 копейки, до 11,15 рубля
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 23 копейки, до 11,15 рубля.
За неделю юань упал также на 23 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,11-11,53 рубля.
Курс доллара снизился до 80,97 рубля