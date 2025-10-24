https://1prime.ru/20251024/yuan-863907454.html

Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 11,15 руб

Юань на Мосбирже завершил неделю падением до 11,15 руб

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 23 копейки, до 11,15 рубля. За неделю юань упал также на 23 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,11-11,53 рубля.

