Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал перед выходными - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20251024/yuan-863911290.html
Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал перед выходными
Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал перед выходными - 24.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал перед выходными
Курс китайской валюты к рублю в пятницу сильно упал, уйдя к отметке 11,15 рубля, проигнорировав решение ЦБ РФ о незначительном снижении ключевой ставки, следует | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T21:53+0300
2025-10-24T21:53+0300
китайский юань
рынок
рф
сша
"бкс мир инвестиций"
банк россия
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу сильно упал, уйдя к отметке 11,15 рубля, проигнорировав решение ЦБ РФ о незначительном снижении ключевой ставки, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 23 копейки, до 11,15 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,03 рубля. За неделю юань упал также на 23 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,11-11,53 рубля. Рубль усиливает ростБанк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Юань на Мосбирже в пятницу довольно спокойно отреагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Однако буквально спустя 10 минут после него усилил снижение, которое в итоге привело курс к 11,15 рубля. "Вероятно, курс проходит через пик поддержки со стороны фактора налогового периода октября. Решение ЦБ с учетом жесткости сигнала в целом можно считать нейтральным для рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.11 мск повышалась на 0,1%, до 66 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,03%, до 99 пунктов. ПрогнозыДоводы и аргументы в пользу ослабления рубля в кратко- и среднесрочной перспективе остаются актуальными, считают аналитики компании "Эйлер". "Однако мы пересмотрели траекторию по рублю - по-прежнему ожидается ослабление, но в меньшем масштабе. Введенные недавно санкции в отношении крупных российских нефтяных компаний могут оказать негативное влияние на курс рубля, если приведут к снижению объемов экспорта и/или увеличению дисконта Urals к Brent", - добавляют эксперты. На будущей неделе доллар может вернуться к 82 рублям, юань - ближе к 11,5 рубля, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Фискальный период останется позади, что лишит рубль локальной опоры. Профицит платежного баланса сокращается за счет сезонного восстановления импорта и негативного эффекта на экспортную выручку со стороны относительно низких мировых цен на энергоресурсы и западных санкций. Вместе с тем ФРС в конце будущей недели может понизить процентные ставки, что снимет часть давления доллара на другие валюты и котировки сырья", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251024/kurs--863903926.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, сша, "бкс мир инвестиций", банк россия, торги
Китайский юань, Рынок, РФ, США, "БКС Мир инвестиций", банк Россия, Торги
21:53 24.10.2025
 
Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал перед выходными

Курс юаня на Мосбирже упал до 11,15 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу сильно упал, уйдя к отметке 11,15 рубля, проигнорировав решение ЦБ РФ о незначительном снижении ключевой ставки, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 23 копейки, до 11,15 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,03 рубля.
За неделю юань упал также на 23 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,11-11,53 рубля.

Рубль усиливает рост

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.
Юань на Мосбирже в пятницу довольно спокойно отреагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Однако буквально спустя 10 минут после него усилил снижение, которое в итоге привело курс к 11,15 рубля.
"Вероятно, курс проходит через пик поддержки со стороны фактора налогового периода октября. Решение ЦБ с учетом жесткости сигнала в целом можно считать нейтральным для рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.11 мск повышалась на 0,1%, до 66 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,03%, до 99 пунктов.

Прогнозы

Доводы и аргументы в пользу ослабления рубля в кратко- и среднесрочной перспективе остаются актуальными, считают аналитики компании "Эйлер".
"Однако мы пересмотрели траекторию по рублю - по-прежнему ожидается ослабление, но в меньшем масштабе. Введенные недавно санкции в отношении крупных российских нефтяных компаний могут оказать негативное влияние на курс рубля, если приведут к снижению объемов экспорта и/или увеличению дисконта Urals к Brent", - добавляют эксперты.
На будущей неделе доллар может вернуться к 82 рублям, юань - ближе к 11,5 рубля, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Фискальный период останется позади, что лишит рубль локальной опоры. Профицит платежного баланса сокращается за счет сезонного восстановления импорта и негативного эффекта на экспортную выручку со стороны относительно низких мировых цен на энергоресурсы и западных санкций. Вместе с тем ФРС в конце будущей недели может понизить процентные ставки, что снимет часть давления доллара на другие валюты и котировки сырья", - добавляет он.
Обменный пункт - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Курс доллара снизился до 80,97 рубля
17:48
 
Китайский юаньРынокРФСША"БКС Мир инвестиций"банк РоссияТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала