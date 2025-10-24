https://1prime.ru/20251024/yuan-863911290.html

Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал перед выходными

Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал перед выходными - 24.10.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал перед выходными

Курс китайской валюты к рублю в пятницу сильно упал, уйдя к отметке 11,15 рубля, проигнорировав решение ЦБ РФ о незначительном снижении ключевой ставки, следует | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T21:53+0300

2025-10-24T21:53+0300

2025-10-24T21:53+0300

китайский юань

рынок

рф

сша

"бкс мир инвестиций"

банк россия

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу сильно упал, уйдя к отметке 11,15 рубля, проигнорировав решение ЦБ РФ о незначительном снижении ключевой ставки, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 23 копейки, до 11,15 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,03 рубля. За неделю юань упал также на 23 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,11-11,53 рубля. Рубль усиливает ростБанк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Юань на Мосбирже в пятницу довольно спокойно отреагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Однако буквально спустя 10 минут после него усилил снижение, которое в итоге привело курс к 11,15 рубля. "Вероятно, курс проходит через пик поддержки со стороны фактора налогового периода октября. Решение ЦБ с учетом жесткости сигнала в целом можно считать нейтральным для рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 21.11 мск повышалась на 0,1%, до 66 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,03%, до 99 пунктов. ПрогнозыДоводы и аргументы в пользу ослабления рубля в кратко- и среднесрочной перспективе остаются актуальными, считают аналитики компании "Эйлер". "Однако мы пересмотрели траекторию по рублю - по-прежнему ожидается ослабление, но в меньшем масштабе. Введенные недавно санкции в отношении крупных российских нефтяных компаний могут оказать негативное влияние на курс рубля, если приведут к снижению объемов экспорта и/или увеличению дисконта Urals к Brent", - добавляют эксперты. На будущей неделе доллар может вернуться к 82 рублям, юань - ближе к 11,5 рубля, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Фискальный период останется позади, что лишит рубль локальной опоры. Профицит платежного баланса сокращается за счет сезонного восстановления импорта и негативного эффекта на экспортную выручку со стороны относительно низких мировых цен на энергоресурсы и западных санкций. Вместе с тем ФРС в конце будущей недели может понизить процентные ставки, что снимет часть давления доллара на другие валюты и котировки сырья", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251024/kurs--863903926.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, сша, "бкс мир инвестиций", банк россия, торги